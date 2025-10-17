La actriz argentina Griselda Siciliani confirmó que la exitosa serie de Netflix, Envidiosa, regresará en noviembre con su tercera temporada. Durante una aparición en el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, la actriz no solo reveló la fecha de estreno, sino también algunos detalles de la trama que han mantenido a los fanáticos expectantes.

El fenómeno global de Envidiosa

La serie Envidiosa, protagonizada por Victoria Mori, ha marcado un hito en las producciones argentinas. Desde su debut, se ha destacado por combinar comedia y drama, lo que ha resultado en una historia que resuena con una audiencia global. Este fenómeno se refleja no solo en la popularidad de la serie en plataformas como Netflix, sino también en cómo ha sido traducida y adaptada a múltiples idiomas.

"Esa fórmula mágica", como describe Siciliani, se centra en un elenco sólido y un guion que ha logrado captar la esencia de la complejidad humana a través de un personaje en la cúspide de una crisis existencial. Este éxito ha superado las expectativas iniciales, lo que impulsó el desarrollo de nuevas temporadas.

Los detalles de la nueva temporada

La anticipación por la nueva temporada tomó un giro durante la entrevista en Otro Día Perdido. Mientras se hablaba de la evolución del personaje de Victoria Mori, Siciliani comentó con humor sobre la personalidad de su alter ego televisivo: "Es una mierda, pero es un personaje que adoré interpretar desde el principio", afirmó.

La noticia de que Daniel Barone dirigiría esta tercera entrega generó más interés. Siciliani habló con afecto de la colaboración, describiendo a Barone como una "belleza de persona".

El impacto de Envidiosa en la vida y carrera de Siciliani

Para Siciliani, Envidiosa no solo representa un logro profesional significativo, sino también un impacto profundo en su vida personal. Esta comedia dramática le ha permitido a la actriz explorar nuevas dimensiones en su carrera, lo que la llevó a profundizar en las conexiones emocionales con el público.

Según Siciliani, cada temporada trae nuevos desafíos, una oportunidad de "transformarse" y reflejar aspectos de su versión más auténtica. Este proceso también se ha enriquecido por su trabajo paralelo en otras producciones destacadas, como la serie biográfica sobre el expresidente Carlos Menem y su nueva incursión en el papel de Moria Casán.

