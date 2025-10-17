Como en una especie de déjà vu, la ministra de Seguridad y candidata de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se negó esta semana a responder sobre las denuncias que pesan en su contra por los presuntos vínculos con la familia Bada Vázquez, cercana a “Fred” Machado, el empresario condenado por narcotráfico y lavado de dinero y financiador de la carrera política de José Luis Espert, quien, a su vez, tuvo que renunciar a candidatura tras haber empezado igual que Bullrich, negando explicaciones sobre sus vínculos con personas del mundo de la droga.

Ahora las luces apuntan a Bullrich porque el nombre de Vidal Bada Vázquez, apellido relacionado con la propiedad de Lácteos Vidal, aparece en los registros del Bank of America como remitente de giros hacia Wright Brothers, una de las empresas de Machado, por montos que oscilan entre los 20 mil y 400 mil dólares. Pero también figura en la lista de donantes de la ahora ministra de Seguridad en su candidatura de 2023. A su vez, esta familia también aparece vinculada a El Nacional, una empresa aeronáutica que vendió una avioneta interceptada en Entre Ríos con más de 350 kilos de cocaína.

Lo cierto es que estos vínculos, si bien son novedosos para la prensa, no son nuevos ni mucho menos para quienes estuvieron todos estos años cerca de la familia Bada Vázquez. Así lo explicó por la 750 Heber Ríos, secretario gremial del Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra), quien conoce de cerca cómo opera la familia detrás de Lácteos Vidal.

Consultado sobre este vínculo entre funcionarios de La Libertad Avanza con los Bada Vázquez y el narcotráfico, Ríos explicó: “Por ahí alguno recordará, o no, que venimos sosteniendo hace más de tres años un conflicto laboral con la familia Bada Vázquez. Enfrentándonos con el movimiento empresarial antibloqueo donde participan Patricia Bullrich y Florencia Arietto y la tienen a Alejandra Bada Bázquez como estandarte”.

Alejandra es la dueña de Lácteos Vidal, explicó Ríos. Quien añadió: “Cuando comenzó este conflicto ya habíamos denunciado qué era la empresa. Porque la posicionaban como una pequeña y pobre empresa pyme. Y habíamos ventilado más de 20 empresas de dudosa procedencia. Había empresas relacionadas con el transporte, la minería, la gastronomía”.

“Pero no tuvimos el acompañamiento de los medios de comunicación y el poder político. Le dieron blindaje mediático a través del Gobierno de Mauricio Macri y con el Gobierno de La Libertad Avanza. Hoy estamos siendo perseguidos por esta familia”, explicó sobre por qué recién ahora su voz se empieza a hacer un poco más audible.

Y añadió: “Vidal, o Vidalito, como le dicen, es el que sale en las transferencias de Fred Machado. Es quien aprieta a los trabajadores con armas de fuego. Alejandra Bada Vázquez es la que agarra un camión y quiso atropellar a sus trabajadores. Esta familia violenta es la que está siendo investigada. Y celebramos, porque lo padecimos nosotros, los trabajadores, que de a poco la verdad aflore”.

Finalmente, sobre Bullrich, dijo: “Y no tiene forma de despegarse. La relación existe, la conocemos. La acompañaron a Alejandra y las transferencias están. Y sabemos de qué manera mafiosa se manejan y el apoyo con el que cuentan el Gobierno nacional y de la justicia. Acá estamos hablando de algo más serio. No es solo que son unos negreros. Están relacionados con el narcotráfico y con tantos pibes y pibas que se mueren día a día en nuestro país”.