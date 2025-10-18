El Gobierno reveló que las dos personas buscadas por disparar el jueves contra la fachada del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) dejaron una nota dirigida a Dylan Cantero, hijo menor del primer jefe de la banda Los Monos, Ariel “Viejo” Cantero, que estuvo internado en ese centro de salud por una herida de bala hasta una horas antes del ataque armado. El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que el tiroteo “no tiene que ver con las elecciones”, aunque en la misma nota periodística agregó: “No lo descartamos”. En relación a los tiroteos, el intendente Pablo Javkin señaló que “esto no termina nunca”, pero aclaró que “lo que termina es la impunidad”.

La balacera a un edificio público a diez días de un turno electoral agitó viejos fantasmas: el domingo 14 noviembre de 2021, día de comicios, la escuela Santa Isabel de Hungría, de Cafferata al 4000 fue tiroteada en la madrugada. Aún no se había abierto el establecimiento para la votación. Lo mismo ocurrió en la escuela de educación técnica N° 472 Crisol, de Magnano 6365. Por esos hechos -más los tiroteos a dos estaciones de servicio- fue condenada el año pasado Celestina Contreras, la mamá de Dylan Cantero, a cuatro años de prisión mediante un procedimiento abreviado.

“No podemos permitir que Rosario vuelva a ser lo que era hace dos años cuando tenían miedo de salir a la calle a tomar mate a la vereda. Eso ha cambiado. No les vamos a permitir que vuelvan a tomar la calle”, prometió ayer Pullaro. El mandatario dijo en declaraciones a Radio Dos que el ataque a balazos del jueves al Heca “no tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con una disputa territorial según la breve información que tengo ahora al respecto”.

“Estamos trabajando en la identificación de las personas”, añadió sobre las dos personas que movían en motocicleta y que el jueves alrededor de las 17.30 dispararon contra la fachada del hospital público municipal ubicado en avenida Pellegrini entre Crespo e Iriondo. Los tiros no provocaron heridos ni lesionados, pero generaron estupor en el vecindario y zozobra en la política.

A pesar de afirmar que la balacera no posee vínculos con las elecciones de medio término convocadas para el 26 de octubre, Pullaro recordó que “hemos tenido muchos hechos violentos antes de las elecciones en muchas oportunidades para cambiar el clima que se estaba viviendo”, como los atribuidos a la ex esposa del “Viejo” Cantero.

El mandatario provincial agregó de todos modos que “no lo descartamos, pero hoy parecería indicar que es otra cosa” distinta a la de un episodio con connotaciones políticas preelectorales.

Monito

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, reveló que quienes perpetraron el atentado contra la fachada del hospital en plena tarde del jueves dejaron, además de los casquillos de las balas, una nota dirigida a Dylan Cantero, el hijo menor del primer jefe de la famosa narcobanda Los Monos, nacida y criada en el sur de la ciudad.

Dylan ingresó al Heca el miércoles por la tarde luego de ser baleado en el barrio Las Flores desde un Fiat Cronos, cuando estaba en la vía pública cerca de su domicilio. Sufrió una herida leve en una pierna, pero suficiente para quedar internado en observación. Cuando los motoqueros armados pasaron el jueves a la tarde por el Heca y le dispararon a la fachada, el joven ya no era paciente del centro de salud público.

La balacera tiene como antecedente, en el caso de la hipótesis de que estuviera relacionado con la internación temporal de Cantero, dos hechos ocurridos en agosto pasado: senadas banderas encontradas en diferentes día en la zona sur con mensajes al joven de Los Monos, que decían “dejá de matar gente trabajadora en Las Flores”.

“Es un hecho que no vamos a dejar pasar”, prometió ayer Cococcioni mientras derribaba un búnker de venta de drogas. “No podemos permitirlo ni naturalizarlo bajo ningún punto de vista. Es una decisión y un trabajo día a día el de mantener la seguridad pública en Santa Fe, en Rosario en particular”, abundó el ministro, para quien “esto demuestra que nunca podemos relajarnos”.

Interminable

El intendente Javkin, en tanto, afirmó durante una actividad oficial por la mañana que lo de las balaceras “no termina nunca”, atento a que “las ciudades no tienen momentos en los cuales no hay delito, porque imagínense eso no sucede en ningún lugar del mundo”. En cambio, afirmó que “lo que se termina es la impunidad contra el delito”.

También contribuyó a la hipótesis sobre Cantero como llamador de la balacera al hospital. “Tuvimos una internación de una persona muy reconocida, no sólo de una, porque ésa es otra de las hipótesis, había otras personas internadas por el mismo hecho”, dijo. “Y lo que hubo claramente es un ataque dejando una nota vinculada a eso. Cantero no estaba internado ya en el Heca, desde la mañana estaba a disposición del fiscal, pero evidentemente si se buscó generar una conmoción”, detalló.

Javkin agregó que “la normalidad no se construye porque no pasen cosas” como esas, sino que “la normalidad se construye cuando pasan cosas y se las detiene. Y lo que tenemos ahora es imágenes tanto de cámaras públicas como algunas que hemos aportado del propio Heca, y esas imágenes nos van a permitir tanto la recompensa que es lo que el Ministerio de Seguridad decidió, como el accionar policial para esclarecerlo”.

En esa línea, el jefe político de la ciudad afirmó que “lo que el Plan Bandera sí efectivamente logró es, por un lado en la calle enfrentar actividades criminales que tenían libertad absoluta, pero sobre todo en la cárcel”. Estimó que “parte de los hechos de ayer (por el jueves), parte de los hechos que todas las semanas se van esclareciendo en la Justicia, demuestran lo mismo: tenían un home office libre en las cárceles, sobre todo en las cárceles federales, y eso se terminó”.