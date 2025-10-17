En octubre de 1824, la nación Abipón, habitantes de Santa fe, Chaco y Santiago del Estero, celebraron un tratado de paz entre los caciques Benavidez y Francisco Cira; con el capitán Pedro Ignacio de Salinas. Acordaron la paz perpetua. Desde el norte de Santa Fe hasta Corrientes podían comerciar libremente con una especie de pasaporte, para poder vender sus frutos y todo lo que produjeran. Lo único que no podían transportar era pólvora y ganado, dos cosas que les rendían muy bien; dadas las condiciones impuestas, tuvieron que establecerse en un lugar fijo.

En el centro de la provincia de Santa Fe, un cacique que luego fue anotado como Ríos, tuvo que pactar la paz con el general Estanislao López. Su tribu, que se había sublevado, fue trasladada por la fuerza al paraje El Sauce. Se les repartieron tierras prometiéndoles sus títulos de propietarios, lo que nunca se cumplió. Allí se construyó una capilla, se les llevó un cura para evangelizarlos y así, en 1826 quedó definitivamente establecida la reducción de los Misioneros Franciscanos del Convento de San Lorenzo.

Parte de los acuerdos de paz eran que los hombres sirvieran en el ejército y se pusieran del lado de los blancos para luchar contra otras tribus. El general López tenía en su tropa a varios hombres reclutados de El Sauce.

Se convirtió en un pequeño poblado muy tranquilo, silencioso, con varias chozas hechas completamente de paja, y en el centro, la capilla con una pequeña casita detrás. A la vez, El Sauce servía como puesto militar y la comandancia estaba a cargo de un abipón que los blancos apodaban como “el negro” o “el indio”, Nicolás Denis. Él había nacido en Diamante, Entre Ríos, pero como su madre era oriunda de El Sauce, cuando Denis cumplió un año la madre volvió al pago. Denis, como soldado, participó de luchas internas de la provincia como el movimiento revolucionario del 22 de diciembre de 1867, contra el entonces gobernador Nicasio Oroño. En esa ocasión Denis actuó junto al coronel José Rodríguez. Era un soldado aplicado, y gracias a su responsabilidad con que prestaba servicio, fue escalando diversos grados en la Guardia Nacional de la provincia, hasta llegar a coronel. Logró desempeñarse en la comandancia del regimiento de lanceros de El Sauce y era un hombre respetado y muy querido por sus vecinos.

A su vez, a escasos kilómetros de El Sauce, estaba la recién formada Colonia San Carlos. A los inmigrantes alemanes, italianos, franceses y suizos el gobierno les había otogado tierras y una estancia segura. Eran un total de 370 familias. El poblado indígena y el extranjero convivieron pacíficamente hasta el 15 de octubre de 1869.

Al anochecer de ese día, se produjo el asesinato de la familia Lefébre en la colonia San Carlos, donde estaban los extranjeros. Enrique Lefébre, francés, estaba casado con Luisa Place, hija de un saboyano establecido en la colonia en 1860. Tenían cuatro hijos y el asesinato se produjo en su misma casa. Los fallecidos fueron Enrique, de 37 años, su esposa de 39, el hijo mayor de 8 y una criada llamada María Perona de 12. Se salvaron una hijita de dos o tres años, un bebé de meses que estaba en brazos de su madre y el segundo hijo de Lefébre, de 7 años. El testimonio de este último fue fundamental para el desenlace de la historia.

Los asesinos fueron tres, pero el niño reconoció a uno como Bartolo Santa Cruz, un gaucho bandido con un largo prontuario. Santa Cruz había pasado desapercibido instalándose en El Sauce, en medio del poblado indígena. Tenía una pulpería y hacía negocios con Lefébre, que también tenía una casa de comercio en San Carlos. Al parecer Santa Cruz le debía trecientos pesos bolivianos y como no podía o no quería pagar, decidió deshacerse de Lefébre y ya que estaba, de parte de su familia. Sus cómplices después fueron identificados dos hombres de apellido Alarcón, quienes también cargaban con muertes en parajes cercanos. No se sabía dónde estaban, se habían esfumado.

La colonia estaba consternada, apenada por las vidas perdidas. Como suele decirse, el rencor es la sombra del crimen, que se acrecienta al oscurecer. Eso es lo que pasó con los vecinos: al llegar la noche, alrededor de ciento cincuenta colonos se armaron hasta los dientes para marchar el día siguiente hacia El Sauce. Habían llegado a la conclusión de que el “indio Denis”, el coronel del paraje vecino, estaba encubriendo a los asesinos y seguramente los tenía escondidos por ahí. La madrugada amaneció lluviosa, todo estaba embarrado y había una neblina espesa. El camino quedó marcado por el avance de los colonos en carros y caballos. Casi no había gente en el paraje, porque los mayores habían salido de cacería y ocho jovencitos, cuando vieron semejante despliegue, montaron sus caballos y salieron al galope a avisar a la tribu.

En el pueblo solo estaba Denis, en su casa con su familia y el cura del pueblo. Los colonos fueron hasta la casa del coronel, la rodearon profiriendo todos los insultos posibles. Volaron piedras y palos, y alguien descargó su arma matando a dos jovencitas parientas de Denis e hiriendo a la madre. Denis tuvo que encerrarse en una pequeña pieza, pero los colonos estaban enceguecidos y le tiraron trapos empapados en combustible. La casa se incendió. Denis logró salir, sable en mano, y se abrió paso entre gritos y manotazos. Corrió a la capilla de enfrente, se refugió y tomó una lanza suya que estaba en la capilla porque la utilizaba como asta para la bandera.

Denis gritaba que no tenía nada que ver con el asesinato de Lefébre, pero los colonos no le creían. El cura local, fray Bernardo Arana, intentó pacificarlos, salió de la iglesia a hablarles, pero no hubo caso. Los colonos le prendieron fuego a la sacristía hasta que Denis salió, ya moribundo, y una descarga lo tiró a la tierra. Un linchamiento sin precedentes por esos pagos.

El mismo fundador de San Carlos, don Carlos Beck Bernard, que estaba por esos días en el país, enterado del asunto decidió viajar hasta la colonia para informarse. Publicó luego una carta en el diario La República, justificando que “la exasperación de los colonos era tanto más profunda, cuanto que les constaba que el coronel Denis daba asilo a todos los criminales, ladrones y desertores, que se burlaba del superior gobierno”.

Pero después del linchamiento, a los colonos les cayó la ficha de que en respuesta a lo que habían hecho, vendría una reacción de venganza por parte de sus vecinos. El 17 de octubre, la tribu de El Sauce, enterró al coronel Denis, en la misma capilla, según el acta firmada por fray Bernardo.

El juez de paz de San Carlos, de apellido Lubrary, estaba en Santa Fe cuando se enteró del plan que tenían los colonos y apresuró la vuelta para evitar la desgracia, pero llegó tarde. En su informe al gobernador de la provincia, Mariano Cabal, escribió que “a mi arribo a la plaza, encontré una numerosa reunión de vecinos, todos muy alarmados porque creían que la colonia seria atacada por la gente del Sauce. Yo los tranquilicé en cuanto pude, sin dejar de tomar aquellas medidas que en circunstancias tan difíciles la prudencia me aconsejaba”.

Al atardecer, los rumores se acrecentaron. Las familias comenzaron a juntarse en el centro de la colonia buscando refugio, preparándose con armas, palos, cualquier elemento de defensa. Lubrary, con el apoyo de un fuerte grupo de vecinos voluntarios, recorrió la colonia para llevar tranquilidad. Mientras tanto, extranjeros de la colonia Esperanza, en apoyo a sus compatriotas, acamparon cerca de El Sauce, por si los indios se ponían feroces. Eran en total ochenta y cinco colonos armados. Al día siguiente llegaría el gobernador, había que garantizar la seguridad por cualquier medio, y Lubrary envió un chasqui para dar aviso al resto de habitantes de colonia Esperanza, para que se mantuvieran a la expectativa y reforzar así la seguridad para la autoridad máxima.

El 18 de octubre llegó el gobernador con 600 hombres de la fuerza. Cuando le explicaron los hechos, habló con los colonos de la Esperanza dándoles tranquilidad de que él ya estaba allí con su gente. En ese momento, tal como suponían todos, los indígenas entraron a la colonia San Carlos. El hijo del coronel asesinado, José Denis, de 24 años, se puso al frente de la expedición con doscientos hombres y mujeres. Entraron lentamente, atravesaron el centro en un orden perfecto, sin gritos, sin dañar nada en el camino. Eso generó una gran confusión entre las autoridades y ni hablar entre los vecinos, algunos rezaban, otros lloraban a gritos esperando lo peor.

Eran las cuatro de la tarde. Lentamente, el hijo de Denis se presentó delante del gobernador con mucha calma y decencia, pidiendo justicia y dejando en claro que de ninguna manera buscaban venganza. Él mismo se comprometió a buscar por cada rincón hasta encontrar a los asesinos de Lefébre y entregarlos. El gobernador contestó que así se haría y seguidamente Denis y su gente se retiraron ordenadamente, en silencio. Días después, seis colonos fueron identificados como los principales autores del linchamiento del coronel Denis, y los llevaron detenidos a Santa Fe, pero regresaron al poco tiempo. Uno de los detenidos, Jeremías Magnin, se escapó al sur, pero lo apresaron en la costa del Carcarañá y se pegó un tiro antes de entregarse.

El hijo de Denis cumplió en entregar a los otros asesinos y volvió la paz a las colonias.

El 20 de octubre de 1869, el gobernador Cabal publicó una proclama diciendo que “el crimen cometido en la persona del coronel Denis es un doble crimen contra la autoridad de que han prescindido sus autores, y contra las leyes del país que os presta generosa acogida; y al Gobierno que ha sabido salvaros de los compromisos creados por aquel atentado, no lo olvidéis, tiene medios y voluntad de obligaros al cumplimiento del primero de vuestros deberes. La constitución igualándoles a nosotros le ha hecho nuestro hermano, suprimiendo esas diferencias de fronteras, de razas y colores”.

Un monumento recuerda al coronel Denis, de quepí y rastra, en Santa Fe.