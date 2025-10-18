Dirigentes y referentes del peronismo de toda la Argentina celebraron el Día de la Lealtad en la sede central de Primero la Patria, ubicada en Junín 211, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue la primera actividad oficial de este espacio político con representación de todas las provincias que se suma a Fuerza Patria.





Participaron del acto figuras como los dirigentes Juanjo Álverez –de Provincia de Buenos Aires–, Rodrigo Rodra Rodríguez –de CABA– y Leonardo Nardini –intendente de Malvinas Argentinas–,vel Secretario General del sindicato de los trabajadores y trabajadoras de edificios (Suterh), Víctor Santa María; la diputada Gisela Marziotta –de CABA–, los diputados Guillermo Snopek –de Jujuy–, Carlos Castagneto -de Buenos Aires-, y José Glinski –de Chubut–, el legislador porteño Matias Barroetaveña y los candidatos a diputados navinales Nicolás Trotta por la provincia de Buenos Aires y Santiago Roberto por CABA.





Adhirieron también a la celebración del Día de la Lealtad el senador nacional y ex gobernador de San Juan Sergio Uñac; el candidato a senador nacional y ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; las diputadas nacionales Blanca Osuna (Entre rios), Gabriela Estevez (Córdoba), Hilda Aguirre (La Rioja).

Fue un evento marcado por la liturgia peronista –choripanes, bombos, se cantó la marcha peronista–, pero también por las discusiones en torno al futuro del país y del rol que cumplirá el peronismo en la reconstrucción que será necesaria luego del gobierno de Javier Milei.

Las fotos de la celebración







