Una acumulación de actuaciones vergonzosas obligaron al presidente Ignacio Astore a echar, otra vez, al técnico de la primera. Cristian Fabbiani fue despedido por su negativa a renunciar en La Paternal, tras la caída por goleada el viernes con Argentinos. Al equipo le quedan tres partidos en el Clausura donde está en riesgo su permanencia en la máxima categoría. Al presidente le quedan semanas como dirigente y carece de representatividad para contratar un nuevo cuerpo técnico. Por lo cual en las próximas horas se anunciará a un entrenador interino para que asuma mañana frente al plantel.

La crisis de Newell’s surgió hace ya muchos partidos. Pero Astore no tenía más margen en su gestión para echar un nuevo técnico. Despidió a todos los que sucedieron a Gabriel Heinze. Esta situación llegó al presidente a extender hasta el rídiculo el proceso de Fabbiani, el cual luce agotado y con rendimientos inaceptables hace al menos ocho partidos. La inacción de Astore llevó al equipo a poner en riesgo su permanencia. Y con la caída ante Argentinos, con un rendimiento sin aptitudes competitivas que destacar, el presidente leproso decidió echar ayer al entrenador. Ahora llegará una instancia de negociación, aunque Fabbiani ya hizo saber que quiere cobrar todo el contrato. Y Astore le extendió el vínculo ante los primeros buenos resultados, a poco de asumir, hasta diciembre de 2026.

Fabbiani se despidió de los hinchas en redes sociales y no hizo ninguna referencia a su pretención de cobrar los 14 meses que le quedan de relación contractual con el club. “Solo puedo decir gracias. No encuentro palabras de agradecimiento a todos los hinchas leprosos por el apoyo desde el primer día. Newell’s se tiene que recuperar pronto porque yo sé que es uno de los clubes más importantes del país y lo viví en carne propia desde que llegué al club. Jugar con 50 mil personas todos los partidos no es para cualquiera. Desde que llegué solo viví para el club al 100 por ciento y no alcanzó del todo. Pero me voy tranquilo porque di todo con mi gente de trabajo. Se lo va a extrañar. El club está siempre por delante de cualquier persona”, escribió el ex entrenador leproso. Fabbiani dirigió a Newell’s en 27 partidos, con un registro de 8 victorias, 10 empates y 9 derrotas.

El próximo partido de Newell’s será ante Unión, dentro de 15 días, dado que la semana que viene tendrá lugar las elecciones legislativas nacionales. Después del juego con el tatengue en el Coloso del Parque la lepra visitará a Huracán y cerrará el año con Racing en el parque Independencia. Astore pretende que Lucas Bernardi, entrenador de la reserva, tome la riendas del primer equipo hasta fin del torneo. Pero el propio Bernardi se resiste a volver a dirigir al primer equipo. Y si Astore no lo persuade para que cambie de opinión se buscará armar un cuerpo técnico con profesionales de las inferiores dado que el 14 de diciembre hay elecciones en la institución y asumirá una nueva Comisión Directiva.