Durante las últimas horas de la estadía del motoclub de origen estadounidense Hells Angels, la banda --considerada "criminal" por Estados Unidos-- se enfrentó con el club motoquero oriundo de Chivilcoy Los Tehuelches este sábado en La Plata. El enfrentamiento dejó tres personas heridas de bala y trece demoradas.

Los Hells Angels --Ángeles del Infierno-- estaban participando de un encuentro internacional de la organización en la capital bonaerense que terminó el domingo. Un grupo --que circulaba en dos autos y una camioneta-- se cruzó en la esquina de la Avenida 44 y la calle 26 con un grupo de los Tehuelches. Desde los autos bajaron los ángeles non sanctos y comenzaron a golpear a un motociclista que respondió abriendo fuego.

"Ibamos caminando con mi pareja y tuvimos que tirarnos debajo de un auto", contó un vecino a un diario local. Según el registro de las cámaras de seguridad, los Hells Angels huyeron en contramano por 26, pero menos de dos minutos después, reaparecieron en la intersección en una confusa situación: un motociclista de los Tehuelches cortaba la 44 y en la otra mano se paró un auto del que comenzaron a descender algunos Hells Angels.

Uno de los motociclistas intentó atropellar a un integrante de la otra banda, pero terminó impactando contra un cartel señalizador. De todas formas, tres personas resultaron heridas: dos pertenecientes a los Tehuelches y uno a la banda internacional. Mientras que uno recibió disparos en el abdomen y la espalda, otros dos tenían heridas en el brazo y la pierna. Fueron trasladadas conscientes a centros de salud de la zona por personal del SAME.

Tras el tiroteo, la policía trasladó a doce hombres y a una mujer a la comisaría para su identificación e incautó once motos y cuatro armas de fuego. El hecho fue caratulado como "lesiones y abuso de arma" y la investigación quedó en manos de la Fiscalía N°16 de La Plata --a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta--y el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Plata, encabezado por Agustín Crespo. Buscan determinar el origen del ataque y la participación de los distintos motoclubes.

Operativos

Antes del enfrentamiento con la banda rival, durante la madrugada del sábado, los Hells Angels se pelearon con repartidores de comida y cuidacoches frente a la gobernación provincial. La disputa habría empezado por un malentendido con un "ángel" inglés, pero la banda terminó golpeando, empujando y pateando a tres personas. No se confirmó si la policía intervino en este caso.

De todas formas, la policía realizó un operativo de seguridad en el salón de eventos "Segunda Generación", ubicado en El Peligro --una zona de quintas de la zona Oeste-- donde se realizaba un encuentro de la agrupación. El operativo fue ordenado por la Fiscalía N°16.

Allí se incautaron 3 pistolas de distinto calibre, dos tubos con cocaína y se detuvo a tres hombres que estuvieron involucrados en diferentes hechos de violencia desde su llegada a la ciudad. Las autoridades confirmaron que los controles se desarrollaron sistemáticamente en los accesos al predio y en el perímetro del barrio platense para prevenir incidentes durante el evento que reunió a motociclistas de distintos puntos del país y de la región.

Antecedente violento

Los Hells Angels surgieron en Estados Unidos a fines de la década de 1940, inspirados por la cultura de la moto Harley-Davidson y el espíritu de la posguerra. Con los años el grupo se expandió por todo el mundo. En Argentina funcionan desde fines de los noventa, con sedes en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Luján, San Isidro, Venado Tuerto, entre otras localidades.

La banda es considerada por distintos organismos internacionales como una organización con antecedentes delictivos y estuvo vinculada con hechos violentos en diversos países. Por eso, desde su llegada las autoridades de seguridad siguieron de cerca sus movimientos.

Las dos bandas ya se habían enfrentado en el país. En 2016, se enfrentaron muy cerca de la Basílica de Luján: con más de 150 disparos de bala, hubo varios heridos graves, entre los que se contaba Daniel Díaz León, conocido como "Dani La Muerte". Por este caso, algunas personas fueron detenidas y posteriormente juzgadas por la Justicia Nacional.

Informe: Natalia Rótolo.