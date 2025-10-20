El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó en Comodoro Rivadavia la primera presentación pública de bienes incautados en causas de corrupción y narcotráfico que serán rematados para financiar obras de infraestructura en la provincia.

Se trata de autos, camionetas, maquinaria vial valuada en más de $400 millones y viviendas que el Estado provincial recuperó mediante la Ley de Extinción de Dominio, sancionada en 2024. Los fondos recaudados se destinarán a obras pluviales en Comodoro Rivadavia.





“Recuperamos los bienes de la corrupción y el narcotráfico y los vamos a poner al servicio de los chubutenses”, sostuvo Torres, que calificó la iniciativa como “un antes y un después” en la provincia.

El mandatario destacó que este es “el primero de muchos remates” y afirmó que “los bienes que alguna vez fueron símbolo del delito y la impunidad ahora se transforman en herramientas de trabajo y esperanza”.

La medida forma parte de una política de transparencia institucional impulsada por el Gobierno chubutense, que busca “devolver a la sociedad lo que durante años unos pocos se robaron”, señaló Torres.













