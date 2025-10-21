Empujado por la Casa Blanca y el FMI, el Gobierno buscó avanzar en su intento de gestar un pacto de gobernabilidad para después de la elección legislativa del domingo con la discusión del Presupuesto 2026, en una reunión paralela en la Cámara de Diputados con distintos bloques colaboracionistas y de la que no participaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Aunque dispuestos a dialogar c
El oficialismo se reunió por fuera de la comisión con los bloques dialoguistas
Diputados: el Gobierno negocia el voto al Presupuesto 2026
Un sector de la oposición blanda dijo que quiere que Caputo hable ante la comisión y que el gobierno cumpla con las leyes de emergencia votadas. Desde UxP rechazaron la reunión paralela y reclamó que la discusión se de "a la luz del día" en la comisión legislativa. El FIT dijo que no se prestará a "la coalición que impulsa Trump para sostener este plan de entrega nacional".
