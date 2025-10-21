Luego de que la ciudad de Santa Fe fuera empapelada con anuncios falsos de la candidata a diputada nacional de Fuerza Patria Caren Tepp, los cuales fueron difundidos por el presidente Javier Milei en sus redes sociales, el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe resolvió el cese de circulación de esos carteles falsos tanto en la calle como en las plataformas virtuales porque "podría generar confusión en el electorado".

El juez electoral subrogarte del Juzgado, Aurelia Cuello Murua, explicó al medio La Capital que la adulteración de cartelería está tipificada en el artículo 140 del Código Electoral Nacional. Asimismo, precisó que el fallo que firmó ordena "el inmediato cese de la circulación de dicha información falsa".

“Se nos instruyó para lograr trasparencia en las redes sociales para reivindicar los principios de la democracia”, expuso el juez.





La denuncia ante la justicia electoral había sido presentada por Antonio Salinas, presidente de Ciudad Futura, uno de los partidos que integra la alianza de Fuerza Patria en Santa Fe.

“En esta oportunidad denunciamos una serie de afiches alterados de Caren Tepp con inteligencia artificial o programas de edición. Los verdaderos tienen el slogan: ‘Frenar a Milei, empezar lo que viene’ y los falsos tenían cambiada la segunda parte generando un perjuicio electoral”, explicó Salinas.

Así, en el documento judicial se indicó que “la publicación engañosa en internet en la que se modificaron artificialmente las imágenes de la cartelería en la vía pública incorporándose la frase 'expropiar todos los campos' atribuyéndole falsamente esa afirmación a Caren Tepp", que encabeza la lista de la agrupación Fuerza Patria, "podría generar confusión en el electorado al momento de emitir su voto el próximo domingo".

En el momento que presentaron la denuncia, las imágenes falsas de campaña circulaban en redes sociales, y varios y reconocidos usuarios de X de ideología libertaria, como Alejandro Fargosi, hoy candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, aprovecharon para difundirlas.

El descargo de Caren Tepp en redes sociales.





Pero “la sorpresa fue cuando la cuenta oficial del presidente Javier Milei también replicaba esos carteles apócrifos”, contó Salinas e indicó que el retuit del mandatario nacional forma parte del “tipo de campaña que sigue La Libertad Avanza que agita y promueve noticias falsas, institucionalizando la fake news”.

En su cuenta de X, la candidata santafesina expresó: "Milei, ya lo dijo la Justicia: las batallas imaginarias que librás solo existen en tu cabeza. Ahora cumplí el fallo y hacé lo que corresponde: borrá vos (y todo tu ejército digital) la campaña falsa con nuestras consignas. Y ya que estás, aprovechá para pedirle perdón al pueblo por haber querido engañarlo otra vez".

En tanto, Salinas consideró que el “ataque” a Caren Tepp se debe a una “preocupación de La Libertad Avanza” por el resultado electoral del próximo domingo.

El reclamo de Fuerza Patria fue tomado por la Fiscalía General de Santa Fe y tipificado como delito electoral. Acto seguido fue derivado a la Justicia provincial a cargo del juez Cuello Murua, que falló a favor de la alianza opositora.

“La justicia nos da la razón y genera antecedente para las elecciones venideras, porque cada noticia falsa va ocupando más lugar, hasta del presupuesto de campaña, y genera desconfianza en el electorado”, analizó Salinas.