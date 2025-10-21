Una argentina de 26 años viajó por una oferta laboral a España a principios de octubre y ocho días después desapareció. Sus familiares creen que está secuestrada, por lo que radicaron una denuncia en la UFI N° 5 de San Martín caratulada como averiguación de paradero, mientras exigen la ayuda de las autoridades españolas para encontrar a la joven.

Paola Mariana Lens, oriunda de Villa Devoto, viajó a Palma de Mallorca el 6 de octubre para trabajar con una familia alemana radicada en la ciudad que la había contactado por sus servicios de niñera.

Sin embargo, ocho días después de llegar a destino perdió toda comunicación con sus familiares. "Si ella es víctima de trata, es gravísimo. Si está mal anímicamente, también es grave. Yo quiero a Mariana feliz“, dijo a Gabriela, madre de la joven.

“Teníamos una conversación fluida y, de repente, el 14 (de octubre) fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar para hacer las denuncias correspondientes", explicó Gabriela.

Según pudo saber la mujer, su hija mantuvo breves comunicaciones telefónicas con algunos conocidos e incluso una videollamada sin audio en la que se mostró visiblemente angustiada.

"Todo indica que está en un lugar bajo amenaza. Estuvo en la calle y le hizo una videollamada de 30 segundos a alguien acompañada de otra persona. Y no sabemos quién es“, señaló.

En las últimas horas se conoció un audio donde, con la voz quebrada, le dijo q un amigo que estaba “súper bien en Mallorca”.

Ante el extraño comportamiento de la joven, el amigo le preguntó: “¿Y por qué estás en Mallorca, gorda?”. De manera escueta, ella sostuvo dubitativa: “Porque me vine acá, porque me salió laburo acá”. Pero su interlocutor no se dio por vencido: “Escúchame una cosa, voy a ir para Mallorca, así nos vemos. ¿Qué te parece?”.

Del otro lado, sólo se escucharon sollozos y el hablante retomó: “¿Amiga? Voy a Mallorca”. Pero ella entre lágrimas negó: “No tenés que hacer esto”.

“Sí. ¿Cómo que no? Vos estuviste cuando yo te necesité. Yo voy a estar siempre, amiga. Escúchame, necesito que ahora agarres y me digas dónde estás y así puedo comprar el pasaje para Alcúdia o para Mallorca y voy para allá”, sostuvo el amigo.

Por su parte, Lens reveló: “Estoy en Palma”. El interlocutor preguntó lo que ahora es un misterio, el cambio de su número de teléfono: “Te hago una pregunta… ¿Por qué cambiaste el número?”, pero Mariana no contestó.