El Museo Moderno (Avenida San Juan 350) continúa con Exposiciones en cartel, ciclo teatral de exposiciones de arte contemporáneo que incluye la presentación de obras inéditas de artistas escénicos que aportan al programa anual 2025, Arte es Teatro. Con esta propuesta, que cuenta con curaduría de Fernando García, el auditorio del museo se transforma en un espacio híbrido: escenario y sala de exhibición a la vez. Este jueves la dupla Mariana Obersztern-Agustina Muñoz estrenará Actriz.Moderno.Periferia.

Exposiciones en cartel convoca a los artistas que continúan en el presente "la historia del teatro más osado de las últimas décadas" para poner en escena obras situadas en una zona de contagio entre el arte contemporáneo y la dramaturgia, se lee en el comunicado sobre el ciclo. Lo último que pudo disfrutar el público fue Piel de Gambas, encuentro histórico en el que Piel de Lava rindió homenaje a Gambas al Ajillo.

Este jueves y viernes es el turno de Obersztern y Muñoz que a las 19 en ambos casos ofrecerán Actriz.Moderno.Periferia, obra centrada en el pasaje entre el ensayo y la obra, frontera estética donde se disputan y liberan energías que suelen permanecer veladas a la vista de los espectadores. “La actriz arriba al escenario desde un rincón distante de la sala. Entra transida por diversas emociones que parece haber acuñado en un hatillo, que es ella misma, a la espera del momento de llegar y desensillar. Las cosas guardadas acumulan la energía de la juntura y, al desguardarlas, es eso lo que sueltan: devuelven al aire lo que allí se había concentrado, al igual que las cadenas de carbono", escribieron las artistas. Lo próximo será un trabajo de Maricel Álvarez: Yo y este misterio, aquí estamos (pequeña suite de mí misma).

Otros materiales que se presentaron fueron El Gusanito, con la actuación de Daiana Rose y dirección de Lolo y Lauti; el unipersonal de Cristina Banegas Molly Bloom, con dirección de Carmen Baliero y puesta del artista Juan José Cambre; y Nada más viejo, con dramaturgia de Rafael Spregelburd y música del compositor, intérprete y técnico de sonido Zypce.