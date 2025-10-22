Ochenta años, redondos y precisos como la medida de un jigger de acero inoxidable en la mano de un maestro, se cumplieron por estos días del 17 de octubre de 1945. Como quien debe destilar el espíritu de la época en una copa, se leen libros, uno tras otro, en la tarea de encontrar un personaje que no sólo haya vivido la historia del movimiento peronista, sino que haya sido, a su modo, una de sus tantas piezas olvidadas. Una figura que, en la alquimia de la vida, haya conocido la dulzura del éxito por ese vínculo y la amargura del destierro por ese mismo lazo inquebrantable.

Mientras la hora del cierre apura y el aire se satura de la urgencia del papel, surge ahora la silueta de un hombre que le regaló a la Argentina un campeonato mundial: Santiago Policastro. Más conocido por su sobrenombre: Pichín.

La Argentina, ya se sabe, es un país que muchas veces se creyó condenado al éxito. Y Pichín, el “barman galante”, fue la prueba líquida de esa presunción. En Berna, allá en una meseta cercana a los Alpes, en 1954, en el marco de la Exposición Suiza de Turismo y Arte Culinario Internacional y Campeonato Mundial de la International Bartenders Association, este hombre ganó la medalla de oro ¿Con qué trago? Con “El Pato”, un homenaje a nuestro deporte nacional.

Anote, lector, si el cuerpo le pide la alquimia del campeón. En un vaso cónico --la geometría del placer-- se coloca en espiral una corteza de naranja y cuatro trozos de hielo picado. Luego, la fórmula mágica: dos partes de curaçao triple sec, una de kirsch, dos de vermouth tipo torino, dos de vermouth tipo francés, tres de bitter rojo y cinco de dry gin. Una media rodaja de naranja para coronar la obra. Ahí tiene, en esa conjunción minuciosa de licores, el cóctel gran campeón en Suiza.

A su regreso triunfal, Juan Domingo Perón citó a Policastro en la Casa Rosada. Luego de las felicitaciones y el relato épico de la gesta, el General, con la curiosidad de quien sabe que el éxito debe ser capitalizado, preguntó: “¿Necesita usted algo, Pichín?”. La respuesta del bartender no fue la de un hombre que pide un ascenso o un automóvil. Fue la de un verdadero estadista con conciencia nacional: “Un barco”.

El asombro del mandatario fue mayúsculo. “¿Para qué?”, exclamó.

Pichín, con la claridad de quien ha medido el problema y la solución en una sola copa, respondió: “General: mientras los chilenos sirven en sus embajadas sus excelentes vinos, en las nuestras se sirve champagne francés o whisky escocés. Déme un barco y haré una muestra itinerante por el área del dólar con nuestros mejores productos”.

No se diga más. La orden fue inmediata y el ministro de Transportes, Juan Eugenio Maggi, puso a disposición el buque Río de la Plata, de la Flota Argentina de Navegación de Ultramar. Así, Pichín se convirtió en el embajador itinerante de la coctelería argentina, abriendo rutas de negocios por Brasil, el Caribe y Estados Unidos. La leyenda --y en los relatos míticos siempre hay componentes de profunda verdad-- cuenta que en una exposición en Londres, un cóctel perfectamente rojo, con una figura de hoz y martillo flotando sobre una base de cáscara de naranja, conmovió tanto a los funcionarios soviéticos que decidieron restablecer las relaciones comerciales con la Argentina.

Pero la historia de Pichín no es sólo la de una medalla. O sí, porque en una medalla siempre hay dos caras: el anverso y el reverso. Y en ambas -la gloria y el dolor- se atan al vínculo indisoluble con la figura del tres veces presidente.

En 1955, Pichín ya era una celebridad. Se lo podía ver en los programas de la televisión naciente. Había publicado el libro Tragos mágicos, donde legó un Decálogo del Bartender. No fueron veinte, pero sí diez máximas. Allí se lee: “Primero. El Barman es un artista y la coctelería un arte que se nutre de espíritu, sabor, aroma y color. Segundo. La misión del Barman es alegrar, no embriagar. Tercero. Haz del cliente un amigo, y no del amigo un cliente”.

Pichín supo del rostro del éxito, sí, se lo dije al comienzo. Pero como la noche sigue al día, la sombra del destierro se abatió con el golpe de la autollamada Revolución Libertadora. Policastro, el campeón mundial, siguió conservando en su bar la foto del General con la dedicatoria: “A mi amigo Pichín”. Por ese gesto de lealtad, el “barman galante” se convirtió --en la voz de los contreras-- en el “barman peronista”. La purga llegó, con despliegue de crueldad.

Debió irse del país. Encontró refugio y trabajo en la fábrica venezolana de ron Pampero. Y en esos años de exilio, la tragedia argentina lo alcanzó de nuevo. Su sobrina, Liliana Policastro, trabajadora bancaria y militante de la Juventud Peronista, forma parte de la lista de los 30 mil desaparecidos.

Pichín, el hombre que soñó con llevar los sabores de la patria por el mundo en un barco, murió en Miami en enero de 2010, a los 97 años.

A su modo, fue una de las tantas piezas de ese rompecabezas infinito al que se le da el nombre de peronismo. Y, por extensión, de Argentina. Un país que sabe lograr medallas de oro. Pero que sabe también enviar al destierro a sus campeones.