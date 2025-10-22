Paola Lens, la argentina de 26 años que era buscada en España tras aceptar una oferta laboral, apareció apareció este miércoles. Según confirmó la madre de la joven, está en buen estado y se presentó en una comisaría local.

La mujer aseguró que recientemente recibió un llamado desde una comisaría española, a donde se habría presendado la joven, que estaría en buen estado de salud.

Asimismo, la madre de Paola informó que partirá rumbo a España en las próximas horas para reencontrarse con ella.



Noticia en desarrollo