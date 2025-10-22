Dirigida por Daniel Hendler, la película 27 noches se ha convertido en un éxito en Netflix. Esta comedia dramática explora la delgada línea entre la cordura y la autonomía en la vejez. Inspirada en hechos reales, la cinta relata la historia de Martha Hoffman, interpretada por Marilú Marini, quien es internada en un neuropsiquiátrico durante veintisiete noches por decisión de sus hijas. Mientras se cuestiona la lucidez de Martha, el perito judicial Casares, encarnado por el propio Hendler, busca descubrir la verdad, desdibujando los límites entre la realidad y los prejuicios familiares.

Reivindicación de la autonomía en la vejez

La premisa de 27 noches comienza con un conflicto: la internación involuntaria de Martha, una mujer octogenaria y coleccionista de arte. Sus hijas, Myriam y Olga, creen actuar con buenas intenciones al intentar proteger una herencia valorada en aproximadamente 110.000 dólares de los "amigos aprovechados" con los que Martha convive. La película examina la idea de que la vejez anula la capacidad de autogobernarse, desafiando los estigmas asociados con la salud mental y el envejecimiento. Tanto Hendler como el personaje de Marini plantean si las determinaciones sobre la cordura de una persona pueden estar tan estrictamente reglamentadas.

Lazos familiares y tensiones internas

La relación entre Martha y sus hijas sostiene la fuerza dramática de esta historia, que no es solo un relato familiar, sino también una crítica al control paternalista. La narrativa muestra cómo las decisiones unilaterales afectan profundamente a Martha, simbolizando un conflicto intergeneracional. Las actuaciones del elenco, que incluye a figuras como Carla Peterson y Paula Grinszpan, añaden profundidad emocional a la disputa, logrando que la audiencia cuestione las dinámicas de poder dentro de la familia.

La dirección de Daniel Hendler

Daniel Hendler, quien también asume uno de los roles protagónicos, demuestra su habilidad para discernir y retratar los estados más íntimos del ser humano. Su dirección permite la fluidez de la narrativa, con diálogos sagaces y momentos líricos excepcionales. Basada en el libro de Natalia Zito y coescrita por Mariano Llinás y Martín Mauregui, 27 noches se erige como una propuesta cinematográfica rica en matices. A través del encuentro entre Martha y Casares, Hendler ofrece una reflexión sobre las fragilidades y contradicciones humanas, evitando encasillar a sus personajes en roles artificiales.

Un elenco destacado

La interpretación de Marilú Marini otorga una nueva dimensión al personaje de Martha, dotándolo de una energía única. Tanto Hendler como Marini, junto con el elenco de respaldo que incluye a Julieta Zylberberg y Humberto Tortonese, enriquecen la película con actuaciones memorables. La química entre los actores da como resultado un producto que capta la atención del espectador, logrando que 27 noches no sea solo otro relato más del streaming, sino una invitación a examinar nuestras ideas preconcebidas sobre la salud mental en la vejez.

Estrenada recientemente, 27 noches ha demostrado ser un ejercicio de ingenio y reflexión sobre los mecanismos de poder familiar y social. La película no solo funciona como entretenimiento, sino también como un espejo que nos confronta con nuestras propias suposiciones. Finalmente, la historia de Martha deja una resonancia duradera, una llamada a la empatía y al reconocimiento de la humanidad inherente más allá de las etiquetas diagnósticas. La cinta abre la puerta a futuras conversaciones y posibles revisiones sobre cómo entendemos y tratamos a las personas en cada etapa de la vida.

