En estas elecciones llamamos a decirle no al pacto colonial de Milei, Trump y el imperialismo yanqui. Esto significará más deuda externa, entrega, sometimiento, saqueo y dependencia, donde los denominados “salvatajes” serán para los bancos, los usureros internacionales, las multinacionales y el FMI, no para el pueblo trabajador.

El sometimiento de este gobierno ultraderechista a EEUU y al FMI, como pocas veces visto, lleva a preguntarnos cuál es la salida ante este desastre planificado. Cómo hacer para sacarse de encima a un gobierno lleno de narcos, estafador, corrupto, represor y entreguista.

Consideramos, en primer lugar, que este salto en la entrega representa una nueva y gran razón para llamar a fortalecer la pelea, en las calles y en el Congreso, para decir más fuerte que nunca: ¡Basta de Milei! ¡Milei no va más! ¡Abajo su plan motosierra que aplica con la complicidad de los gobernadores al servicio de engrosar las arcas del Fondo Monetario!

¿Pero quién llama a hacer esto? ¿El peronismo de Fuerza Patria o el Frente de Izquierda de la mano de las y los luchadores? Tanto Kicillof, Máximo Kirchner, Grabois, critican a Milei y llaman a ponerle un “límite”.

Pero la CGT peronista sigue vergonzosamente en un pacto con el gobierno mientras hace campaña por Taiana. En contraste, el sindicalismo combativo, que va en las listas del Frente de Izquierda, sigue impulsando las luchas obreras y populares. No se puede entender por qué Milei pudo llegar a tanto si no es por el rol nefasto de la burocracia sindical, además de la complicidad de los políticos patronales que le vienen votando las leyes.

¿Cuál es la salida ante la entrega al FMI? El Frente de Izquierda es claro. Llama a romper los lazos con el Fondo Monetario para emprender un camino liberador. Pero Kicillof dijo que esa postura es “infantil”, es decir, sería razonable y maduro seguir atado a los dictados de ese organismo imperialista.

¿Fuerza Patria plantea que hay que dejar de pagar la usura de la deuda externa y volcar esos fondos a combatir el hambre y la pobreza? Nada de eso propone. Solo dice que el tema de la deuda debe pasar por el Congreso, cuando el propio Congreso viene de validar el DNU de la deuda de Milei.

Si el peronismo no está por romper con el FMI y por desconocer una deuda fraudulenta ¿de qué “soberanía nacional” habla? Sin estas urgentes medidas seguiremos postrados. Por eso decimos, a modo de reflexión hacia nuestras y nuestros lectores, si querés romper las cadenas con el FMI y que la plata vaya al Garrahan, alas y los jubilados, a las universidades, a las personas con discapacidad, y no a la usurera deuda externa, hay que votar por diputadas y diputados del Frente de Izquierda. Fortaleciendo de esa manera a la única alternativa política que se postula para luchar por un gobierno de la clase trabajadoras y de la izquierda, que combata al capitalismo colonial que nos está hundiendo, en camino a conquistar una Argentina Socialista.

Todo eso está en juego en estas elecciones. Llamamos a votar al Frente de Izquierda en todo el país paraestar más fuertes después de las elecciones para derrotar las nuevas embestidas de este gobierno siniestro, peleando por una salida de fondo, obrera y socialista.