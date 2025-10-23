El libro Variaciones sobre el Superyó (Endoxa) reúne distintos ensayos que fui escribiendo a lo largo de los años, y el estilo con que fueron concebidos fue transformándose conmigo. El ensayo que da comienzo al libro es, efectivamente, el primer ensayo que escribí en mi vida, y conserva una atmósfera, un tono, un sentimiento íntimo que no tienen los demás. Trata sobre un documental de Maradona, pero en el fondo es un escrito sobre mi padre y la filiación. El tercero comparte, quizás, el mismo espíritu autobiográfico. En los demás hay una búsqueda y una orientación más clara hacia problemas clínicos que me han impulsado a leer, a hablar en supervisiones, a tomar notas, a seguir analizándome.

Pero más allá del tono y de los estilos, la materia de todos estos textos es el análisis: mi experiencia como analista y también (¿cómo separar una cosa de la otra?) mi experiencia como analizante. Y si tuviera que pensar en un hilo conductor que recorre estos textos, diría que es la pregunta por cómo llevar una práctica tan compleja, difícil e inefable como el análisis a la escritura, cómo trasladar las inquietudes que nos atraviesan en el trabajo cotidiano a un texto que dialogue con otros, sin que en ese pasaje se pierda la fuerza de las preguntas ni los hallazgos que surgen en las sesiones.

Dicho de otra manera: ¿cómo transmitir una dificultad en la práctica sin ahogarla con la teoría? ¿Cómo hacerle lugar a una pregunta sin responder con citas de Freud o conceptos lacanianos siempre disponibles, siempre listos para precipitarse ante cualquier vacilación? ¿Cómo nos relacionamos con la teoría sin utilizarla como “protección anti-estímulos” clínicos?

Hay un ensayo dedicado a este tema, sobre el libro El psicólogo sorprendido, de Theodor Reik. Dice allí el autor: “Cuán a menudo uno tiene la impresión, al volver atrás sobre los propios casos o al escuchar los relatos de casos ajenos, de que ‘el saber de fichero’ del analista ha levantado demasiado pronto la pasarela hacia la realidad”. Me gusta mucho el título El psicólogo sorprendido. ¡Me gustaría haberle puesto a este libro ese título!

Hablando en serio: me gustaría que estos ensayos pudieran transmitir las sorpresas que les dieron impulso, y el costo que tuvo, el costo que tiene, cada vez, en el trabajo, volver a establecer “la pasarela hacia la realidad” de la escucha y lograr que no se levante nuestro “saber de fichero” en el medio. Y quizás esa sea una de las razones, se me ocurre ahora, por las que elegí el título Variaciones sobre el superyó, ya que no es sino por temor a equivocarse y a enredarse que uno huye hacia la seguridad –hacia la falsa seguridad– de la teoría y arriba a hipótesis salvajes que muchas veces nada tienen que ver con el material clínico, terminando por acallarlo y censurarlo.

Toda censura, como sabemos, impulsa al superyó, y mientras más nos censuramos, más persecución sentimos: ¿no define Alain Didier Weill una de las dimensiones del superyó como aquello que nos dice: “no te dejes asombrar, no te dejes sorprender”?

Desde luego, estas palabras son solo una aproximación, no más valiosa ni más verdadera que las que le puede dar cualquier otro lector de estos ensayos que ya no me pertenecen.

*Practica el psicoanálisis. Desde 2022 integra la revista Ubik, de psicoanálisis y literatura. El libro será presentado en el Colegio de Psicólogos el jueves 13/11 a las 19.