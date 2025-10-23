Lo descubrimos de chicos en los campamentos de Misiones y Corrientes, con las historias de la selva que nos contábamos en los fogones hasta morirnos de miedo y sentir la proximidad de los yacarés y víboras, yaguaretés y lagartos que habíamos visto de lejos en las excursiones. El pavor nocturno, el misterio de las voces en la oscuridad nos metieron en la piel de esos animales, nos fueron convirtiendo en sus cuerpos y nombres. Una noche, apartándonos del resto, protegidos por árboles y rocas, hicimos un juramento, creamos una mística grupal que nunca abandonaríamos: nos transformamos en el puma, el tigre, el lagarto. En el colegio todos terminaron por aceptar que nos tenían que llamar por nuestros apodos, los nombres que figuraban en las planillas eran para los directores y profesores que estaban en la luna, entre nuestros pares a nadie se le olvidaba eso, había temibles represalias a los que olvidaran nuestros títulos de guerra. Nadie entendía la libertad que ganábamos con el salvajismo de esos nombres, la evocación que habían grabado en nuestros cuerpos y nuestras mentes hasta volvernos capaces de todo, en la escuela y en la calle. Cansados de los desmanes con que alimentábamos nuestra leyenda y perjudicábamos la reputación y el buen nombre familiar, hartos de las generosas donaciones que tenían que hacer para acallar los escándalos, nuestros padres aceptaron en un conciliábulo adulto que la disciplina formativa del campamento no había funcionado, necesitaban algo más drástico para el secundario.

Entramos en el Liceo Naval, el Militar, en el San Martín o el General Espejo, la estrategia paterna fue tajante, finalizar de un sablazo con las fantasías infantiles, dividirnos en unidades débiles y dispersas, destruir la unidad secreta del grupo. Pero el germen que habían implantado la selva del Paraná y los esteros de Iberá era tan indestructible como nuestros nombres. El intento de exterminio parental se convirtió en prueba de supervivencia. El Tigre y el Puma lideraron la rebelión, aprovecharon sus nuevos destinos para reclutar miembros en aquella época clave, cuando sobre el país se cernía la oscura amenaza marxista. No era fácil entrar al grupo: había reglas. Además de feroces combatientes, oficiábamos de sacerdotes para los implacables rituales iniciáticos. No bastaba con que un aspirante jurara lealtad al grupo, tenía que demostrarla más allá de las palabras, embadurnar su fraternidad degollando gallinas y desollando gatos, solo la sangre unía, garantizaba.

La historia contribuyó a nuestro crecimiento, para cuando nos graduamos de subtenientes la guerra era ya incontrolable. A pesar de nuestra edad, nos convertimos en una de las vanguardias, la más secreta, solicitando misiones y cumpliendo órdenes, pero actuando también por nuestra cuenta, jueces alertas del Proceso, patrulla especial que actuaba por la libre cuando veíamos que no se daban en toda su profundidad los pasos necesarios para limpiar al país y crearlo de nuevo. Mostramos nuestra solidez cuando después de la victoria militar la guerra se empezó a perder, cuando una mediocre, cobarde superioridad dejó que las hordas de la venganza coparan el discurso público, lo embadurnaran con repugnantes y sensacionalistas titulares. No fue fácil ver cómo nuestra propia fuerza se ocultaba, negaba su participación, se cubría con patéticos arrepentimientos y apelaciones al olvido, si era necesario enlodando lo que había sido una heroica tarea de limpieza, eliminar para siempre al zurdaje y sus compañeros de ruta.

Aprendimos una cosa para siempre. Los que querían destruir el culto a la familia, la patria y la libertad, habían cambiado de disfraz, se vestían de demócratas y ángeles para llegar a los mismos fines por otros medios. El primer paso era socavar el orden natural, subvertir jerarquías, eliminar diferencias, igualar a hombres y mujeres, a patrones, jefes y trabajadores, y, por supuesto, borrarnos de la memoria recordándonos a su manera. La guerra convencional que habíamos ganado la estábamos perdiendo en el tribunal de la historia, los salvadores de la patria nos habíamos convertido en innombrables villanos, condenados a una libertad de leprosos al que todos le negaban el contacto, nuestra gesta disminuida, apartada del glorioso protagonismo que había tenido para salvar a Occidente de la esclavitud.

Fueron tiempos duros, de amargo aprendizaje y paciencia, a la espera de errores, buscando aliados invisibles en una sociedad que cambiaba a toda velocidad, que entraba en una nueva era histórica, la digitalización. Supimos que toda derrota es pasajera, toda alegría, toda tristeza acaban por desvanecerse. El mundo entero, que parecía entregado a un consumismo tecnológico feliz, empezó a crujir no solo en nuestro país sino en el resto del mundo. Una prueba de que las cosas estaban enderezándose era que, a diferencia de nuestra gloriosa época de oro, esta vez los del norte no nos acusaban y mandaban misiones para investigarnos. Ahora estaban al frente de la vieja batalla cultural por los valores de Occidente, por ese pasado de orden y prosperidad que habíamos perdido y que teníamos que recuperar.

La guerra había dejado sus marcas. El lagarto se había perdido en el camino, el yacaré muerto en combate, el rata en prisión, pero todavía estábamos el tigre, el puma, unos cuantos más que habíamos logrado eludir la cárcel y la bala, y, seguíamos incorporando gente especialmente ahora que soplaban nuevos vientos. No hacían falta los viejos juramentos de la juventud, estaba claro quiénes nos acompañaban, lo decían a viva voz desde el poder, nos reivindicaban con desafiante impunidad, otra generación, un poco extravagante, pero no importaba, habían convencido a nuestro pueblo, que por fin había votado como debía. Empezamos otro tiempo de fiesta, de orden restituido, de feminismos en retirada, de la costra de débiles, inferiores e inútiles que frenaban al país devueltos al lugar que se merecían para que la bandera patria flameara como debía, con los fuertes, los ganadores, los aliados en el norte y en Europa, todos juntos contra el enemigo eterno. Lástima que no tardaron en estallar los escándalos y que el Puma y el Tigre, orgullosos funcionario del nuevo orden, quedaron en el medio de la tormenta, falsamente acusados por estafas y negociados, por cuentas y empresas en paraísos fiscales, por fondos que financiaban la Trata de Blancas. Les dijimos que no se preocuparan, sabíamos que eran todas mentiras, siempre habían sido tótems nacionales de la pureza, nosotros recogeríamos la antorcha, ellos jamás la volverían a hacer flamear, ahora nos tocaba, los tibios, corruptos y pusilánimes de la selva tenían lo que les correspondía, un lejano, oscuro reconocimiento que el tiempo borraría. Las derrotas sirven para eso, para reagruparse, la guerra de los cien años durará cien años más y otro siglo y otro siglo más, el que no esté preparado para eso, mejor que se dedique a otro juego.