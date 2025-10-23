La madre de Lowrdez Fernández, una de las exintegrantes de la banda Bandana, denunció la desaparición de su hija. Según afirmó la mujer, no tiene contacto con la artista desde el 4 de octubre y no sabe donde está.

Mabel López, la madre de Lowrdez, hizo la denuncia en la Comisaría Vecinal 14B en la noche de este miércoles 22 de octubre. En el escrito, la mujer menciona también a Leandro García Gómez, una expareja de la cantante, a quien había denunciado por violencia de género en 2022.

Según informó NA, personal policial se acercó hasta el domicilio de García Gómez, quien señaló que ya no era pareja de Lowrdez y que ella no vivía allí. Sin embargo, la magistratura ordenó implantar una consigna en el lugar.

Sus redes sociales se mantienen activas

Mientras se inició una averiguación de paradero, las redes sociales de Lowrdes muestran actividad en los últimos días: tiene una publicación dedicada a Mabel López por el Día de la Madre, y otros posteos promocionando la próxima vuelta a los escenarios de Bandana a fines de noviembre.

Una de las publicaciones más recientes, la muestra junto a un hombre a quien menciona como "LeanGG".

"Feliz cumple!!! Gracias totales

Pase malos momentos sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero a todo.

SIEMPRE te voy a amar", dice. Y agrega: "Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país", para cerrar con un "Te amo".





Incluso publicó dos historias en las últimas 11 horas, con un mensaje dedicado a LGD y luego una foto suya con un gato.