Por primera vez en la historia electoral argentina, las elecciones legislativas nacionales de 2025 se realizarán con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), implementado tras la sanción de la Ley 27.781, aprobada el 1º de octubre de 2024. En esta jornada, el electorado elegirá la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, bajo un procedimiento que busca mayor transparencia y agilidad en el conteo.

El coordinador de Procesos Electorales de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Manuel Mogni, explicó en declaraciones radiales que el nuevo formato elimina el uso de sobres y simplifica el acto de votación:

“No va a haber sobres y no hay que llevar nada desde casa. Solo el documento”, señaló. La autoridad de mesa entregará al votante la boleta oficial y un bolígrafo común, con el cual se deberá marcar la opción elegida.

“La única boleta válida es la que entrega la autoridad de mesa”, subrayó Mogni, quien además recordó que se recomienda hacer una cruz o tilde en el casillero correspondiente. “El cuadradito es reducido, por lo que si se hacen marcas grandes puede haber confusiones”, agregó. En caso de error, el votante podrá pedir una nueva boleta sin inconvenientes.

Paso a paso: qué hacer este domingo 26 de octubre

El día de la elección, las mesas abrirán a las 8:00 y cerrarán a las 18:00. El elector deberá acudir con su DNI al establecimiento asignado, que puede consultarse en la web de la Cámara Nacional Electoral o en la aplicación Mi Argentina. Una vez identificado, el presidente de mesa le entregará la Boleta Única de Papel y un bolígrafo, y lo habilitará para ingresar a la cabina de votación, que reemplazará al tradicional cuarto oscuro.

Este domingo se vota con Boleta Única Papel.





La BUP contiene en una misma hoja todas las listas de los partidos y candidatos, organizadas en columnas verticales por agrupación política y filas horizontales por categoría de cargo (diputados y senadores nacionales). Junto a cada opción hay un casillero en blanco, donde se marcará la preferencia.

Una vez completado el voto, la persona deberá doblar la boleta siguiendo las instrucciones del dorso, asegurándose de que quede visible la firma de la autoridad de mesa. Luego, deberá introducirla en la urna y firmar el padrón electoral.





“El procedimiento es sencillo y está pensado para ser intuitivo: además de los nombres y listas, las agrupaciones estarán identificadas con colores y fotografías”, explicó Mogni. En caso de que el elector lo necesite, se podrá ingresar acompañado a la cabina, de acuerdo con las reglas de asistencia al votante.

"Se trabajó para capacitar a la ciudadanía"

Desde la Cámara Nacional Electoral destacaron que el modelo se basó en la experiencia de Mendoza, donde se implementó previamente la Boleta Única de Papel.

“En una primera etapa hubo un porcentaje de votos nulos o en blanco por desconocimiento, pero desde la promulgación de la ley nacional se trabajó intensamente para capacitar a la ciudadanía”, aseguró Mogni.





Además, sostuvo que “están dadas las condiciones para un escrutinio ágil y confiable”, ya que el sistema reduce la cantidad de boletas a manipular y evita confusiones derivadas del formato tradicional. En algunos distritos, donde solo se elige una categoría, el proceso será aún más rápido.