La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Adela Bolukalo Lemoine fue denunciada penalmente por presunto lavado de activos agravado y delitos contra la administración pública. Presentada por Marcela Viviana Aguirre, la acusación sostiene que la legisladora tendría vínculos con Federico “Fred” Machado, empresario señalado por conexiones con el narcotráfico, y remite a la campaña presidencial de José Luis Espert, donde Lemoine trabajó como colaboradora.

Según la denuncia presentada por Marcela Viviana Aguirre, Lemoine habría participado, directa o indirectamente, en maniobras para dar apariencia legal a fondos provenientes de actividades ilícitas y omitido su deber de denunciar posibles delitos.

La presentación incluye publicaciones periodísticas, registros en redes sociales y videos que documentarían reuniones entre Lemoine, Federico “Fred” Machado y figuras de la campaña de José Luis Espert.

Entre las medidas solicitadas por la denunciante figuran el acceso a reportes financieros, declaraciones juradas, información sobre el financiamiento de campañas y cooperación judicial internacional con Estados Unidos.

La defensa: denuncias mediáticas y sin sustento

La defensa de Lemoine, encabezada por el abogado Hernán Seivane, relativiza las acusaciones y las califica como “denuncias mediáticas sin sustento judicial”. En diálogo con Página12, Seivane afirmó: “Viviana Aguirre es conocida denunciante serial. Fue la denunciante de Fabián Gianola y hace denuncias mediáticas desde hace tiempo. Nos vamos a presentar, pero creo que se la van a archivar”.

El vínculo con Machado y la campaña de Espert

Sobre la supuesta relación con Machado, el abogado explicó: “Sí, ella lo vio en una reunión de campaña, como cualquiera podría cruzarse con alguien cuestionado en un encuentro político". El mismo argumento que usó José Luis Espert, al que ahora investiga la justicia.

En ese contexto, el letrado sostuvo: "Recordemos quién fue la primera que dijo que Espert tenía relación con el narcotráfico", intentando despegar a su defendida del caso.

En este punto el letrado aclaro que en la ultima campaña Lemoine "le dio una clase de apoyo" --al que fue el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires -- "pero no lo militó, y lo hizo porque Milei tambien lo hizo".

Seivane precisó que la causa contra Espert se centra en presunto financiamiento ilegal de campaña política y no en narcotráfico. Sobre Lemoine, el abogado sostuvo: “Esto no significa que esté involucrada en narcotráfico. Se está usando el financiamiento de campaña como argumento para generar titulares”.

Contexto de la investigación

El caso se inscribe en una investigación más amplia sobre Espert y su relación con Machado, quien enfrenta causas en Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de activos y fraude.

Se investiga el pago de 200.000 dólares a la campaña de Espert, dinero que la defensa del excandidato intenta desligar de cualquier conocimiento de actividades ilícitas de Machado.

