La primera decisión de Lucas Bernardi como técnico de Newell’s es recuperar la mirada sobre los juveniles del club. Y Valentino Acuña es el jugador a formar en la Primera tras su exitoso paso por la selección Sub 20 que viene de ser subcampeón del mundo en Chile. Jerónimo Gómez Mattar, por su parte, viaja a Qatar a disputar el Mundial Sub 17 con Diego Placente.

Cristian Fabbiani acudió a los chicos de las inferiores solo para lograr recupercusión en sus decisiones. Lo hizo debutar a Gómez Mattar con 16 años y además le dio la cinta de campitán algunos minutos en la máxima categoría. La búsqueda de Fabbiani por encontrar visibilidad tuvo su punto máximo de irresponsabilidad en Deportivo Riestra, donde puso en cancha a un chico que no es jugador profesional y se lo conoce por sus videos en youtube.

Bernardi, por el contrario, se propone en estos 30 días de trabajo con el plantel, encontrar el mejor contexto para que los jugadores de las inferiores tengan una aparición propicia en la máxima categoría, más aún por todo lo que se juega el equipo en las últimas tres fechas de temporada.

El técnico leproso no mira precisamente a Gómez Mattar, quien fue confirmado para jugar en los próximos días el Mundial Sub 17 en Qatar, sino en Acuña. El volante nunca fue considerado por los cinco entrenadores que pasaron por la entidad en el último año y medio a pesar de que nunca dejó de destacarse en el Sub 20. Acuña viene de ser un jugador titular en el equipo de Placente que llegó a la final del Mundial Sub 20 en Chile y a su regreso al parque Independencia recibió la atención de Bernardi. El juvenil volante se prepara para ser un jugador titular en los últimos partidos del Clausura, donde el club se juega la permanencia en la máxima categoría.

La lepra recibirá a Unión en la próxima fecha en el Coloso del Parque, aunque se espera para hoy la confirmación del día y horario para este trascendente partido.