La empresa holding presidida por el empresario rosarino Gustavo Scaglione junto con José Luis Manzano adquirió oficialmente Telefe, la principal cadena de televisión de Argentina, a Paramount, una compañía de Skydance Corporation.

La transacción incluye la sede principal de Telefe en Buenos Aires y sus tres filiales regionales en Rosario, Santa Fe y Córdoba. Esto marca un cambio significativo en el panorama mediático argentino, al volver Telefe a manos locales tras años de gestión internacional.

Kevin MacLellan, presidente de Distribución Global de Contenidos y Medios Internacionales de Paramount, expresó: “Telefe ha sido durante mucho tiempo un referente de la televisión argentina, y confiamos en que continuará creciendo y prosperando bajo su nueva gestión local. Expresamos nuestro sincero agradecimiento a los talentosos equipos en Argentina que, con su dedicación y creatividad, contribuyeron al éxito de Telefe a lo largo de los años”.

Gustavo Scaglione, quien lidera la empresa holding adquirente, comentó: “Es un verdadero honor y privilegio que una compañía tan prestigiosa como Paramount haya confiado en el grupo que lidero el futuro de Telefe. Este canal representa la excelencia y cuenta con una audiencia masiva en toda la Argentina”.

"La adquisición refuerza el compromiso del grupo con la inversión y el apoyo al crecimiento de los medios nacionales, garantizando que Telefe continúe ofreciendo contenido de alta calidad a millones de espectadores", explicaron en la empresa.

Integra Capital S.A., la empresa holding de José Luis Manzano, desempeñó el rol de estructurador y asesor financiero en la operación, y The Raine Group, Quantum Finanzas y G5 Partners actuaron como asesores financieros de Paramount en esta transacción. Los detalles financieros del acuerdo no serán divulgados, según se afirmó.