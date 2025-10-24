Luego de un jueves con intenso calor, un frente frío provocó un temporal que azota a varias provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas alertas por lluvias intensas, granizo, ráfagas y un drástico descenso de la temperatura.

En este sentido, el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, explicó cómo seguirá la situación en el territorio bonaerense y qué trabajos se están realizando.

“Tuvimos una situación de inestabilidad desde ayer que tuvo diferentes impactos en la provincia de Buenos Aires. Va a seguir en la zona este de la Provincia hasta mañana a la madrugada”, dijo en la 750.

García informó que en Salto creció el río y se enviaron diferentes equipos de trabajo de Defensa Civil para “evacuar algunas familias”.

“Anoche el 30% de la ciudad de Junín estuvo sin energía eléctrica por voladura de postes, alguna voladura de techos, y en Laprida también cayó mucha agua y hubo ingreso de agua en un hospital geriátrico en el que estamos trabajando también”, agregó.

La tormenta llegó a Junín ayer a las 21 provocando fuertes ráfagas de viento que alcanzaron los 90 km/h provocaron la voladura de parte de la estructura del cielorraso de un supermercado ubicado en las inmediaciones de la Ruta 7.

Chivilcoy y Ameghino también sufrieron las consecuencias de las intensas lluvias con cortes de energía eléctrica y caída de postes de luz.

En Bahía Blanca las lluvias provocaron anegamientos en distintas calles y varios inconvenientes en ese distrito bonaerense, al tiempo que hasta el momento cayeron unos 40 milímetros de agua.

Luego del temporal y la inundación del pasado 7 de marzo en el que murieron 16 personas tras registrarse más de 300 milímetros de agua caída y ante un fenómeno meteorológico como tormentas , viento y hasta granizo, los vecinos se mantienen en alerta y con preocupación ante nuevos avisos de alertas climáticos.

No obstante, según el profesional, “no hay víctimas ni heridos” en el territorio bonaerense pero sí algunas situaciones relacionadas a la tormenta “que pueden impactar de manera más violenta en algunos puntos”.

¿Cuándo termina la tormenta?

El temporal se extenderá por más de un día en varias regiones. Si bien la intensidad variará, se espera que el sistema frontal continúe su desplazamiento hacia el norte, afectando gradualmente nuevas zonas.

Centro y Litoral: Se prevé que las condiciones más severas, con tormentas fuertes a muy fuertes, se concentren durante el viernes 24 y la madrugada del sábado 25. Posteriormente, las lluvias tenderán a disminuir en intensidad, dando paso a un marcado descenso de la temperatura.

Norte argentino: Las tormentas llegarán con fuerza a esta región durante el sábado 25, prolongándose hasta el domingo 26 en algunas áreas, antes de que ingrese el aire frío.

Alerta por granizo, ráfagas y descenso térmico

El SMN ha emitido alertas naranjas y amarillas por la posibilidad de:

Lluvias abundantes: Con acumulados que podrían superar los 100 mm en zonas puntuales, especialmente en el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe.

Granizo: Con alta probabilidad de caída en diversas zonas de las provincias bajo alerta.

Ráfagas fuertes: Que podrían generar voladuras de objetos y caída de ramas.

Actividad eléctrica intensa.

Tras el paso de las lluvias, el protagonista será el "gélido frío de invierno". Se espera un brusco descenso de la temperatura que se traducirá en: