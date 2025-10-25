La Arquitectura de la Conversación es una serie de podcast audiovisuales, que difunde diferentes experiencias en torno a la profesión. Estas conversaciones, guiadas por el periodista Federico Fritschi, y con realización audiovisual a cargo de BRODA, fueron filmadas íntegramente en las inmediaciones del nuevo edificio del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. El primer episodio ya se encuentra disponible en Spotify y YouTube: Experiencia Siestario, por Marco Zampieron. En el podcast, Zampieron comparte la experiencia de Siestario, proyecto ganador de la 19ª Bienal de Arquitectura de Venecia 2025. Una reproducción de la silo bolsa, un sistema de almacenamiento temporal ampliamente utilizado en la agricultura y símbolo del campo y la economía argentina, re-utilizado y re-significado, aparece como un dispositivo para reposar el cuerpo. En el contexto del pabellón y en medio del dinamismo de una muestra como la Bienal, Siestario ofrece un espacio para descansar, pausando temporalmente el recorrido y, en esencia, invita a los visitantes a dormir una 'siesta'.