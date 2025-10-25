El Registro Civil permanecerá abierto durante el fin de semana, en el marco de las elecciones legislativas nacionales que se realizarán este domingo. El objetivo es poder hacer entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) a aquellas personas que lo gestionaron y aún no lo recibieron, para que puedan retirarlo antes de ir a votar. Según explicaron desde el gobierno provincial, solo entre las oficinas de las ciudades de Santa Fe y Rosario hay más de 9.000 ejemplares para ser entregados. Los horarios de atención fijados son: el sábado 25 de octubre de 9 a 12 y el domingo 26 de octubre de 9 a 16, coincidiendo en parte con el acto electoral. Los horarios rigen para todas las oficinas del Registro Civil a nivel provincial, que posean documentos que no hayan sido retirados. Los ciudadanos pueden consultar el estado de su trámite en el sitio web mitramite.renaper.gob.ar. También podrán consultar al Whatsapp en los números: 1151261789 / 3426400215.