"Con Nebraska estaba escribiendo un tipo de canción que probablemente me hubiera dado pudor cantarle a mi banda en un estudio. Y si lo hubiera hecho, no hubiera sido lo mismo que grabarlo solo, por las mías. Si hubiera ido al estudio y hubiera hecho las cosas de manera convencional, probablemente Nebraska nunca habría ocurrido". Esta es una de las tantas cosas que Bruce Springsteen le comentó al escritor y músico Warren Zanes, autor de Deliver Me From Nowhere, el libro lanzado en 2023 que dio origen a la película del mismo nombre recién estrenada en los cines locales.

La apuesta era interesante. Contar cómo un músico que junto a la E Street Band ya se había instalado en la escena internacional como una estrella de fulgor perdurable con poco más de treinta años, legendario por pasarse un año entero en el estudio antes de emerger con una gema obsesiva como The River en 1980, decide que su sexto álbum serán un puñado de canciones melancólicas, grabadas con una guitarra de sonido poroso en un portaestudio de cuatro pistas casero en la habitación de una casa alquilada de su New Jersey natal. Además, decide que no habrá gira de promoción. Quizás tampoco, un track para escalar en los charts. Y que él, un muchacho de una belleza sensual y un poquitín tosca que empezaba a contener multitudes, no aparecerá en ninguna portada

Esa intimidad tiene su correlato en el momento singular que atravesaba el músico. Como él mismo contaría en su autobiografía Born To Run, comenzó un vínculo ambiguo con el éxito, que le permitiría comprarse una casa nueva y autos de colección pero también, exiliarlo de la tierra de clase trabajadora que lo había visto nacer. Y a la que le interesaba cantarle. A eso se le sumaron los temblores de su propia salud mental y un diagnóstico de depresión que debería mantener a raya desde entonces hasta ahora. Y al fondo, la figura de su padre, un hombre violento que supo trabajar en fábricas de Nescafé (Springsteen detesta el Nescafé).

Si a eso se le suma la decisión del director Scott Cooper de ponerse al frente de esta biopic focalizada en Nebraska luego de tener algunos galardones (como Crazy Heart, de 2009, protagonizada por Jeff Bridges como un cantante de música country), y de tener en el protagónico a Jeremy Allen White en pleno ascenso tras el éxito de la saga The Bear y de contar con el ok de Springsteen y el acuerdo de Zanes para que su libro (que es una maravilla, escrito por quien también hizo una biografía genial de Tom Petty) deviniera guión, era probable que la película fuera bien.

Y sin embargo, el resultado tiene sabor a poco.

Cooper acierta en mostrar el proceso creativo de Nebraska un trabajo artesanal que confrontó a la industria discográfica de la época. Springsteen sencillamente se dedicó a grabar posibles demos para compartir luego con la E Street Band y que de allí surigeran las canciones finales. Pero no lograba transmitir la tensión íntima, ese desgarro al acecho en canciones que incluso se permitían repetir estribillos en una y otra, como si la originalidad de cada una fuera menos importante que el hilo conceptual. Y ese hilo tenía que ver con buscar un poco de luz cuando la sensación era de oscuridad. No solo para él sino también para su país. De hecho, en la época de Nebraska surge el himno Born in the USA, una respuesta amarga que le daba voz a los olvidados de Vietnam que volvieron en silencio a su país y que cuestionaba, a su vez, el liderazgo emergente de Ronald Reagan (aunque paradójicamente, Reagan se apropió de la canción para hacerla su jingle de campaña). "Con los años me di cuenta de que si Born in the USA hubiera quedado en Nebraska hubiera sido mucho más difícil que la letra sea malinterpretada en clave patriótica", le dice Springsteen a Zanes.

Allen White junto a Springsteen en el estreno del film.

En la película, esto es apenas lateral, lo cual no es un problema. El problema es que el énfasis en la salud mental de Springsteen, en la necesidad de dejar en claro que era un alma atormentada buscando la salida, en la necesidad de reencontrarse con su padre para intentar algo parecido a la paz. En todo eso, subrayado una y otra vez como una púa que gasta y malogra un disco precioso, se va perdiendo la magia de un relato que podría haber apostado mucho más fuerte por la sutileza. Y es que Nebraska no es un disco increíble porque Springsteen pasaba una mala época: es un disco increíble a pesar de eso.

Hay algunos momentos maravillosos en el film, claro. Uno de ellos es cuando Springsteen está en el piso de la finca donde grabó Nebraska escuchando Suicide a todo trapo. Y es que realmente él se interesó mucho por la música de este dúo punk que grababa al lado de él en Columbia Records y al que todas las puertas se le cerraban. Springsteen dijo que sin el riesgo creativo de sus amigos de Suicide, él no se hubiera animado a grabar Nebraska. También es genial la discusión que mantiene su manager Jon Landau (interpretado Jeremy Strong) con Columbia sobre las condiciones en las que debía salir el disco. Es cierto que fueron aceptadas porque los directivos sabían que, en paralelo a Nebraska, Springsteen había compuesto gran parte del boom que sería Born in the USA, lanzado poco después. Y por supuesto, el momento donde padre e hijo hacen las paces a su modo, sobre el final del film, es hilarante, pero honesto y conmovedor. No se podía esperar menos de Stephen Graham como Douglas Springsteen.

Hubiera sido interesante, además, explorar más el lugar de las mujeres en esta peli, además de la historia ficticia de esa novia amable que al fin entiende que era imposible tener a su lado a un hombre en estado de implosión. Su madre, Adele, no solo lo protegía de las bravuconadas del padre como se contenta el film: también le compró la primera guitarra en cuotas cuando era un chico como el que la peli muestra una y otra vez, y defendió la devoción de su hijo por Elvis Presley y por la música y por el sentido del humor contra viento y marea. La pareja de Landau, que en el film aparece como una presencia casi decorativa, en la vida real entendía perfectamente bien que a ese muchacho sediento de información había que formarlo y es quien le entrega los cuentos completos de Flannery O'Connor, una de las referencias de Nebraska tanto como el film Badlands de Terrence Malik.

En Deliver Me From Nowhere, el libro, Zanes (también músico, vocalista de una banda que hay que escuchar llamada De Del Fuegos) escribe: "Saber que ya no era necesario gastar una fortuna para grabar música y que podías hacerlo en la habitación de tu casa fue la llave que abrió la puerta para freaks encantadores del underground como Daniel Johnston, Ween, Neutral Milk, Iron and Wine o Bon Iver. Nebraska es un disco que fue difícil de comprender en su momento y quizás sigue siendo desafiante, pero abrió la puerta a una parte de la música tal como la conocemos ahora". Quizás este argumento sea interesante para quien le guste la música, no para quien quiera disfrutar de un film random pero es otra de las tantas líneas que quedan en el aire por ese afán machacón de dejar en claro la gravedad de un Allen White que si bien cumple su papel dignamente, no deja de ser el actor de The Bear con un poco de Koleston que le oscurece el pelo.

Nebraska es un disco legendario y arriesgado, super contemporáneo aunque haya salido en 1982, con el corazón puesto en el folk y la poesía de los perdedores, hecho por un rock star mainstream que se corre de los focos y en pleno ascenso, elige hacer muchas preguntas evitando las respuestas facilongas. La biopic de su autor, una leyenda viviente como Springsteen, hubiera merecido honrar este misterio. Y quizás eso hubiera logrado que mucha gente joven que no conoce a Springsteen o que lo tiene como el tipo lleno de bandanas que alguna vez tocó en un recital llamado Amnesty en el siglo pasado, se interese por un artista que marca la historia del rock mundial (un efecto similar logró A complete unknown, la biopic de Dylan estrenada a comienzos de este año).

En estos tiempos oscuros, meterse en el cine a que te cuenten una historia siempre es un buen plan. Y que logren conmoverte es aún mejor. Es una pena que Música de ninguna parte discurra por la pantalla sin lograr dejar esa huella incombustible que la música de Springsteen sigue labrando en muchos corazones.







