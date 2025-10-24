Alrededor de 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas fueron afectados ayer por la medida de fuerza de los pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Los trabajadores realizaron “asambleas informativas” entre las 6 y las 10 de la mañana ante la falta de respuesta del Gobierno por los reclamos en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento del convenio.

Durante ese lapso de tiempo no hubo despegues desde el Aeroparque Jorge Newbery, lo cual afectó, no solo a los servicios que tenían horario de partida, sino a los retornos de esas aeronaves desde sus destinos.

En un comunicado, el gremio responsabilizó a la empresa por las demoras: "Respecto a las fallas detectadas en los motores de la flota B737, que motivaron dejar en tierra 8 aeronaves de este tipo, debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia". Y sostuvieron que eso repercutirá en los días que sigan: "la medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días".

Una vez finalizada la asamblea, indicaron: continuaremos con disposición al diálogo para establecer canales de negociación que nos permitan alcanzar un acuerdo favorable.