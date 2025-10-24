Este viernes al mediodía el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana condenó a prisión perpetua a Agustín Chiminelli, culpable por el femicidio y abuso sexual de Alejandra Abbondanza en septiembre de 2022, en la ciudad bonaerense de Campana.

El abogado de la familia de la víctima, Hugo Tomei, confirmó que junto al principal responsable "también fueron condenados sus dos papás" y reveló que ambos "estarán con prisión domiciliaria hasta que quede firme la condena". De este forma Liliana Sánchez fue sentenciada a 17 años de prisión por ser partícipe de los abusos y por encubrir el femicidio, mientras que Carlos Chiminelli recibió una pena de 18 años ya que en su caso se suma la tenencia ilegal de un arma de fuego.

Aún a la espera de los fundamentos del Tribunal para explicar cada sentencia, Tomei reconoció que "estamos conformes con que la Justicia encontró culpables a los tres", pero consideró que "los padres deberían recibir la misma pena". A pesar del alivio para la familia de Alejandra Abbondanza por la condena, se presume que en este escenario tanto la querella como la defensa apelarán la primera decisión judicial.

En febrero de 2024 la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Campana definió que los padres de Agustín Chiminelli también deberían ser sometidos a juicio oral junto a su hijo por el crimen de Abbondanza. La decisión de la fiscal Ana Laura Brizuela fue fundamentada por la inscripción de la Argentina en la Convención de Belem do Pará que busca "condenar todas las formas de violencia contra la mujer". Finalmente los jueces Mariano Magaz, María Pia Leiro y Humberto Bottini hicieron lugar al planteo.

Durante el juicio los tres condenados tuvieron la posibilidad de declarar. La madre y el padre del principal responsable coincidieron en que "nunca supieron qué estaba pasando", mientras que Agustín Chiminelli sí expresó su arrepentimiento. "Quiero manifestar el dolor que tengo. Estuvo mal lo que hice. Quiero pedir perdón a la familia de Alejandra. Sé que es algo difícil perdonar algo tan feo que pasó, pero estoy muy arrepentido de lo que hice, fue algo horrible", indicó sobre sus hechos.

Agustín Chiminelli fue juzgado por el delito de homicidio agravado por ser cometido por un hombre en perjuicio de una mujer, mediando violencia de género. En tanto Liliana Sánchez y Carlos Chiminelli llegaron al juicio imputados como coautores y encubridores del femicidio y del abuso sexual.

El femicidio de Alejandra Abbondanza

El 16 de septiembre de 2022 Alejandra Abbondanza había salido a pasear a su perro a las 17:30, momento en que fue vista por última vez por su hija adolescente. Algunas horas más tarde las cámaras de seguridad registraron el ingreso de la víctima al domicilio de la familia Chiminelli, del que no volvió a salir con vida. No queda claro cómo al asesino la convenció de entrar.

A las 5 a.m. de ese día -el 17 de septiembre de 2022- la familia de Abbondanza estaba en la puerta de la casa cuando apareció el perro. Dedujeron que ella podía estar cerca porque el perro, de otra manera, no hubiese podido volver. El perro no tenía puesto el pretal y tenía manchas hemáticas. Los investigadores estudiaron las cámaras de seguridad privadas y de la Municipalidad de Campana y vieron cuándo ella entraba a la casa de la familia Chiminelli. Luego llegaron a la casa los padres del femicida, cuando la víctima estaba herida de gravedad, luego de haber sido violada. Y según la fiscalía, "de común acuerdo", realizaron maniobras para "procurar impunidad". Es decir que habrían visto el asesinato. Ya en el pasado hubo dos denuncias de mujeres que dicen haber sido violadas en esa casa mientras los padres estaban en allí y sabían.

El cuerpo de la víctima fue encontrado el 18 de septiembre, descuartizado y quemado en la parrilla de la terraza de la familia culpable. De acuerdo con las primeras pericias, la mujer de 38 años fue asesinada por un fuerte golpe en la cabeza con una mancuerna que le produjo un traumatismo de cráneo encefálico. Finalmente la Policía encontró la correa del perro y la ropa de la mujer ensangrentada en un terreno baldío a dos cuadras de distancia, junto a una bolsa que tenía una mancuerna, un buzo y una toalla.

El día de la desaparición de la víctima, la hija de Abbondanza -menor de edad- se retiró del colegio, volvió al domicilio que compartía con su madre y luego fue a lo de su novio. Regresó a su hogar a las 22:30, percibió que no estaban su madre ni su perro y que todo había quedado igual a como estaba cuando se había ido, por lo que decidió llamar a su padre. Francisco, la ex pareja de la víctima de femicidio, comenzó a buscarla por el barrio y esa misma noche realizó una denuncia por averiguación de paradero. Al instante comenzó la investigación que rápidamente develó lo sucedido con Alejandra Abbondanza.

Según el abogado de la familia de la víctima, del video analizado se desprende que Agustín Chiminelli "salió y pidió ayuda por una supuesta urgencia que pasaba dentro de la casa". Para Tomei esta es la posibilidad más concreta debido a que Alejandra Abbondanza caminaba tranquila con su mascota y aceleró repentinamente sus pasos antes de entrar a la vivienda de su vecino con quien "no había relación".



