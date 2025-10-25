Ahora que soy la auténtica “Dra. Forero” por dos Honoris Causa, uno otorgado por la Universidad de Córdoba y el otro por la de Buenos Aires, me atrevo a repetir un homenaje que hice entonces, ahora tardío para el día de la madre.

¡Sombra terrible de mi madre voy a evocarte!

De origen pobrísimo, como escrito por Edmundo Damicis, casi la estoy oyendo decir ”¡honoris causa, qué barbaridad!, ¡honoris chanta debían darle¡ Si se pasó veinte años sentada en bar, debe ser que tiene una cuña con los cordobeses”. A continuación la veo en la saga competitiva de sucesivas imágenes: la débil luz de una vela en la pieza de conventillo que compartía con sus padres, la ayuda del carnicero para hacer las cuentas en la primaria, la falta de dinero para solventar los gastos de un vestido blanco, destinado a formar parte de una coreografía del arco iris en un acto escolar, entonces le pusieron una camiseta, el ingreso a Exactas donde desaprobó medicina, pero se anotó en química, la ayuda de los profesionales judíos del barrio Once que la llamaban Ruth la moabita porque pertenecía a otra tribu, conocer el mar a los treinta años. Por fin el deseado título de doctora.

”Dra Forero”: lo hacía sonar como un latigazo. Andaba siempre en guardapolvo por si la confundían con médica o maestra. Porque también adoraba enseñar. Hizo de un lavavidrios comunista un químico empírico, a un Papa y a un gremialista pistolero que aparece dando testimonio en ¿Quién mató a Rosendo? Mi madre lo vio con ametralladora en ristre cuando vino a intervenir Bromatología durante el gobierno de Cámpora. Ella que fue su jefa intervenida le enseñó los términos profesionales que él debía usar en los discursos, lástima que en vez de PH dijo HD P.

Mi madre usaba la ropa vieja y mal combinada de sus amigas para que, cuando dijera su origen profesional en alguna fiesta, diera el golpe. Pero sobre todo para que no consideraran que tenía coquetería femenina, esa debilidad tan despreciable. Demás está decir que no era feminista y cuando algunas doctoras en químicas a su cargo entregaban los resultados de un análisis, ella los volvía a hacer. Por una especie de deformación profesional, tenía obsesión por las bacterias, razón por la que partíamos de vacaciones con nuestra propia tabla del inodoro como si fuera nuestro escudo de armas. No me dejaba comer el cucurucho del helado porque los heladero, por más que se lavaran las manos, “se tocaban ahí” hasta que un heladero le dijo: “Señora, la nena ya debe saber que gusto tiene el cucurucho y no se enferma por eso”.

Cuando me psicoanalicé me lanzó el panfleto de su causa. ”No hay inconsciente, hay microrganismos”.

Nunca abandonó el conventillo donde se crió, --alquiló todas las piezas-- lo recreó en un departamento donde las paredes estaban vacías o con números de teléfonos anotados, los muebles no tenían manijas y el hule que cubría la mesa tenía la profunda huella de la quemadura de una plancha.

De su enorme portafolios negro que parecía una urna, solían saltar naranjas de ombligo, papeles y horquillas llenas de cera porque se escarbaba los oídos con fricción onanista.

Hace poco la busqué internet. Decía “Directora de Bromatología de la Municipalidad de Buenos Aires de tal año tal año y su tesis”. Determinación polarográfica del contenido de cobre en agua y otros contenidos cloacales.

En el Once textil de los años setenta gritaba por la ventana durante las fiestas, cuando el ruido de los petardos y las cañitas voladoras ensordecían toda la cuidad: “¡Judíos boludos, traidores! ¿Qué hacen festejando navidad?”. Se declaraba atea pero creía en que los pastorcitos de Fátima habían visto a la virgen, si yo le señalaba la contradicción, contestaba con voz de mártir “¿tanto me odiás?”.

Era liberal hasta por ahí nomás. Me acompañó a hacerme un aborto que entonces era clandestino --a la profesional la había conseguido ella-- y a la salida del consultorio me invitó a mirar vidrieras. Cuando mi exsuegra le dijo que mi marido de entonces me engañaba le contestó: "¡Ella también! ¡Con hombres y con mujeres!”.

Era también una madre mostri sobre todo en mi adolescencia donde le gustaba declamar: “Yo la llamo 'Agua' porque es inodora, insípida e incolora. Y no le corresponde el artículo 'la' sino 'lo'”.

Decía que mi hábito de escribir provenía del deseo de hablar mal de ella. Yo creo que escribo porque ella escribía. Inspirada por las novelitas de Delly escribió una titulada Yusuv el árabe . Claro que cuando la leí me maté de risa. Tenía a quien salir.