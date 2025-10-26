Cuando llegó la tercera temporada de Ozark en marzo de 2020, sumergiendo a las audiencias atrapadas en casa nuevamente en las vidas abrasadoras y llenas de sangre de la familia Byrde, el thriller ya estaba bien establecido como uno de los mayores éxitos de Netflix. Los críticos no podían tener suficiente de esta familia normal que se volvió mala, y el programa, oscuro y visualmente lujoso, fue un favorito de los premios desde el principio. Luego, Tom Pelphrey entró en escena como Ben, el hermano bipolar de Wendy, interpretada por Laura Linney. El actor era relativamente desconocido, pero retrató la agitación interna de Ben con tal asombroso realismo que Ozark se elevó de una brillante serie a un fenómeno de streaming.

“Todo el mundo y mi madre seguían prometiéndome que sería nominado para todo”, dice Pelphrey, soltando una gran carcajada. Pero no lo fue.

Ese año, el día del anuncio de los Emmys coincidió con el cumpleaños de Pelphrey (por si sirve de algo, el 28 de julio). No llegaron nominaciones. Aunque algo más llegó a la puerta. “Supongo que Netflix estaba tan seguro de que iba a ser nominado a un Emmy, que recibí un paquete gigante de ellos felicitándome”, dice el actor de 43 años con una risa. Mientras los fans estaban furiosos por la omisión, a Pelphrey no le importó: la experiencia de trabajar en el programa fue más valiosa para él que cualquier premio. Pero un año después, Pelphrey sí fue preseleccionado por aparecer en escenas de flashback en la cuarta y última temporada del programa. Riéndose, imita a un miembro imaginario de los Emmys que se disculpa. “Oye, escucha. Supimos sobre la caja de Netflix. Eso debió haber sido incómodo. Vamos a traerte aquí. Entonces podremos decir que lo hicimos”.

Bueno, los Emmys pueden volver a llamar para su próximo papel, otro thriller increíblemente violento y tenso, ambientado junto a una serie de hermosos lagos. Task es el nuevo drama estrenado por la plataforma HBO Max creado por Brad Ingelsby, el creador de Mare of Easttown, que protagoniza Pelphrey como un joven padre en una misión de venganza que se sale de control, y Mark Ruffalo como el agente del FBI en duelo que lo persigue. Se espera que sea el thriller de la temporada, y Pelphrey aporta tanta intensidad y patetismo conmovedor al papel como lo hizo con Ben en Ozark; con cierto parecido a un joven John Malkovich, su rostro es una historia enredada de confusión y desesperación, con el actor equilibrando hábilmente la terrible violencia de su personaje con una incertidumbre casi infantil.

Después de rodar Task cada día, Pelphrey corría a casa y tomaba a su hija en brazos, aliviado de no estar en los zapatos de su personaje Robbie (Comparte una hija de dos años con su prometida, la estrella de Big Bang Theory Kaley Cuoco). “Todo es diferente ahora”, dice él, a través de una videollamada desde Nueva York. “Obviamente, como actores, en cierta medida solo os tenemos a nosotros mismos, y ahora entiendo la intensidad y la profundidad de ese sentimiento de ser padre”. Le encanta “poder llevar eso a un personaje, de una manera en la que no estoy adivinando: sé en mis entrañas que haría cualquier cosa por mi hijo”. El actor, vestido con una especie de doble denim tan rígido que parece que podría romperse, con el cabello peinado hacia atrás, es un hablador reflexivo, que cambia naturalmente entre la introspección sincera y la risa fuerte y resonante.

Ahora siente que tiene mucha más experiencia en la vida para volcar en sus interpretaciones que cuando, por ejemplo, era un adolescente. “Mucho de hacer este trabajo, creo, es vivir una vida”, dice. “Quiero decir, mirás a Anthony Hopkins, que siempre ha sido bueno. Y ahora, a los 87 años, es simplemente sublime. Brilla para mí”.

(Imagen: AFP)





Task está ambientada en el condado de Delaware, a solo una hora aproximadamente de donde Pelphrey creció, en Nueva Jersey. El actor se conectó instantáneamente con el guion porque sus personajes compartían las “vibras de clase trabajadora, el humor, la ética y los valores” con los que él había crecido. Se sintió especialmente en casa con la forma en que Ingelsby, nativo de Pennsylvania, había retratado cómo las personas de esa parte del mundo bromean entre sí. “Es la manera en la que expresan el amor”, dice él. “Todavía opero así ahora... En la página, si no lo entendías, algunas partes pueden parecer un poco ásperas. Pero así es como hablás con las personas que realmente amás. Seguro, me hace sentir instantáneamente tranquilo y en un buen espacio si la gente bromea de manera áspera conmigo”.

Cuando Mare of Easttown llegó a las pantallas en 2021 con gran aclamación, la protagonista británica Kate Winslet acaparó los titulares por su impresionante dominio del inusual e impredecible acento “Delco”. A pesar de haber crecido tan cerca de la zona, Pelphrey también tuvo que trabajar seriamente en su acento. “Tuve que reentrenar mi cerebro”, dice. “Había tantos sonidos donde pensaba, oh, hombre, sabés, estoy diciendo el sonido A, B y C como normalmente lo hago, pero D, E y F son completamente diferentes”. Pasó horas hablando sobre fútbol por teléfono con el primo de un colega, solo para escuchar su acento natural de Delco. “El acento definitivamente estaba recibiendo mucho de mi atención. Eso era algo que, en los primeros días, me mantenía despierto por la noche”.

Pelphrey sabía que quería actuar desde los 15 años. Estudió actuación en la Universidad de Rutgers e hizo teatro local en Nueva Jersey, antes de formarse en el Globe Theatre de Londres. Poco después, en 2004, hizo su debut en televisión como el villano Jonathan Randall en la telenovela Guiding Light de CBS. Desde entonces, el trabajo ha sido constante, con papeles en las series estadounidenses As the World Turns, Banshee e Iron Fist, así como en la película Mank de David Fincher (interpretó al guionista Joseph Mankiewicz). Sin embargo, Ozark fue un gran avance. “Realmente abrió puertas y tuvo un gran impacto en mi carrera”, dice. “Era fan antes de estar en él, sabés, y todo el mundo lo estaba viendo. Estaban haciendo algo que, creo, es muy difícil de lograr: caminar esta línea de drama de apuestas increíblemente altas con la mejor comedia oscura. Realmente caminaron por la cuerda floja con el tono”.

Sabía que Ozark podría ser su gran oportunidad, y así lo dio todo. A veces, un poco demasiado. Durante una escena, donde ni siquiera se suponía que debía estar en cámara, rompió su mano a través de una pared. “Básicamente, todo lo que necesitaban era el sonido de mí perdiendo los estribos un poco”, dice, riendo. “Simplemente me dejé llevar un poco”. Cuando retomó la compostura, el showrunner Chris Mundy lo estaba mirando, preocupado. “¡Entonces lo miro a los ojos y me preocupo! Pero mirá, estas son las lecciones que aprendés. Aprendés que no siempre es el momento y el lugar para vaciar el maldito cargador”.

Ozark.





Ozark no solo transformó la carrera de Pelphrey, llevando a papeles principales en la serie de ciencia ficción Outer Range y el drama criminal Love & Death; también se convirtió en un punto de inflexión en su vida personal. Conoció a Cuoco, con quien ahora está comprometido, en el estreno de la cuarta temporada del programa. “Como me dijo Laura Linney poco después: '¡Pelphrey! ¡Ozark! ¡El regalo que nunca deja de dar!'”, dice él, riendo a carcajadas nuevamente. Los presentó su gerente compartido, que ha estado trabajando con Cuoco durante décadas.

Puede ser “un poco difícil de equilibrar” ambas carreras y su relación con la crianza de una hija, dice Pelphrey, “pero cualquiera de los aspectos negativos está muy superado por los positivos”, y se turnan para hacer grandes trabajos cuando pueden. “Ambos hemos estado haciendo esto por un tiempo, hemos vivido una cierta cantidad de vida, y nuestra prioridad es nuestra familia”.

Es reflexivo sobre los desafíos de criar a un niño en 2025. “Estoy seguro de que cada generación se siente así”, dice. “La forma en que la tecnología está creciendo y avanzando es como, ¿quién diablos sabe lo que está haciendo? Todavía no creo que entendamos completamente lo que tener internet ha hecho a nuestros cerebros, sin mencionar las redes sociales, y ahora estamos comenzando con la Inteligencia Artificial. Lo que siento que me atrae es más conexión, como el deseo de pasar tiempo con mi hija, conectando”.

Para Pelphrey, la felicidad no se trata de premios ni de esas cosas de Hollywood. Se trata de los placeres naturales de la vida. “Te diré lo que hacemos mucho”, dice, sonriendo. “Quitarnos los zapatos y salir al jardín con los perros”. Suelta un suspiro de satisfacción. “Hay mucho de eso en nuestra casa”.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.