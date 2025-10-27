De los 19 departamentos de la provincia, La Libertad Avanza ganó en 16, mientras que Fuerza Patria (FP) lo hizo en dos y Provincias Unidas (PU) en uno.

*9 de Julio: La Libertad Avanza obtuvo el 35,79%, Fuerza Patria el 28,96% y Provincias Unidas el 24,77%.

*Belgrano: LLA obtuvo el 49,30% de los votos, frente al 22,97% de Fuerza Patria y el 17,05% de Provincias Unidas.

*Caseros: LLA consiguió 48,10%, mientras que FP logró el 23,30% y PU el 15,75%.

*Castellanos: LLA logró el 50,22%, frente al 20,35% de Fuerza Patria y el 16,85% de Provincias Unidas.

*Constitución: La Libertad Avanza obtuvo el 38,55%, Fuerza Patria el 33,02% y Provincias Unidas el 15,89%.

*Garay: Fuerza Patria obtuvo el 33,05%, LLA sacó el 30,73%, Provincias Unidas consiguió el 25,95%.

*General López: los libertarios ganaron con el 39,06%, seguidos por Provincias Unidas (29,49%) y Fuerza Patria (23,13%).

*General Obligado. Los libertarios ganaron con el 36,96%, seguidos por Fuerza Patria (29,54%) y Provincias Unidas (22,34%).

*Iriondo: Los libertarios se impusieron con el 42,42%, seguidos por Fuerza Patria (26,78%) y Provincias Unidas (18,21%).

*La Capital: La Libertad Avanza obtuvo el 42,18%, Fuerza Patria el 29,15% y Provincias Unidas el 16,29%.

*Las Colonias: LLA sacó el 52,53%, Provincias Unidas el 19,89% y Fuerza Patria, 18,37%.

*Rosario: La Libertad Avanza consiguió el 38,87%, Fuerza Patria el 31,83% y Provincias Unidas el 15,61%.

*San Cristóbal: La Libertad Avanza se impuso con el 35,38%, frente a Provincias Unidas (30,36%) y Fuerza Patria (25,72%).

*San Javier: Provincias Unidas alcanzó el 32,11%, seguido por Fuerza Patria (31,93%) y LLA (26,21%).

*San Jerónimo: La Libertad Avanza alcanzó el 34,65%, seguido por Fuerza Patria (28,33%) y Provincias Unidas (27,03%).

*San Justo: LLA obtuvo el 42,60%, mientras que Provincias Unidas, 24,45% y Fuerza Patria, 24,40%.

*San Martín: los libertarios ganaron con el 43,02%, seguidos por Provincias Unidas (26,89%) y Fuerza Patria (20,74%).

*Vera: Fuerza Patria ganó con el 39,80%, superando al oficialismo nacional (31,31%) y a Provincias Unidas (17,80%).