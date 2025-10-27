Un domicilio pasó a formar parte central de la política argentina, y es el de San José 1111. También en la jornada de ayer el ya célebre domicilio fue un punto neurálgico. Allí se congregó la militancia, desde bien temprano en la tarde, para acompañar a la expresidenta. Comenzó siendo un grupo pequeño y terminó en una multitud en la esquina de Constitución, festiva y colorida a lo largo de la tarde, esperando un resultado que preveían diferente. También por allí pasaron los principales candidatos de Fuerza Patria en la provincia y en la Ciudad, Jorge Taiana y Mariano Recalde, antes de dirigirse a los búnkers. Finalmente, tras el impacto de los números obtenidos, Cristina Kirchner salió al balcón. Ya entrada la noche saludó, tiró corazones y bailó, cuando abajo se vivían escenas de angustia, entre abrazos y más de un llanto. Volvió a salir, pasadas las 11 de la noche, acompañada por Recalde, quien regresó para una nueva visita junto a un grupo de militantes de La Cámpora.

Durante todo el domingo la esquina de Constitución fue un verdadero búnker a cielo abierto, cuyos participantes atravesaronque atravesó todos los estados de ánimo. Cargado de expectativas y celebratorio temprano, bien nutrido de banderas, carteles, trompetas, camisetas argentinas. Con puestos de "choripanes peronistas" dispuestos a lo largo de la calle San José.

"Borombonbón, borombonbón, dale Cristina, salí al balcón", le gritaban a la expresidenta desde abajo. Celebraron con cada auto, camión o colectivo que pasaba y agitaba con las bocinas, cantaron el Himno Nacional. Algún automovilista incluso se sumó con la marcha peronista a todo volumen desde su equipo de audio.

Hasta las paredes del edificio en el que vive la expresidenta lucieron cargadas de épica peronista, con tantos carteles caseros pegados, hojitas con dibujitos hechos a mano: "Gracias por tanto amor". "En mi corazón sos la única". También stickers artesanales: "Domados con un audio". "Chaco presente". "Mascotas del poder, ¡Nunca!"

“Que las próximas elecciones la encuentren a Cristina Fernández de Kirchner libre y sin proscripciones”, había pedido en redes Jorge Taiana, y reiteró el deseo en un breve intercambio que mantuvo con la prensa tras su encuentro con la expresidenta. "A Cristina la vi muy bien, animada y con mucha esperanza, aunque preocupada por el rumbo del país”, manifestó el excanciller. Taiana llegó con su esposa, la periodista y expresidenta de Télam Bernarda Llorente. Tras el encuentro en Constitución partieron directamente rumbo al búnker de Fuerza Patria en La Plata.

A Recalde lo acompañó la ya diputada nacional electa Lucía Cámpora, quien pasará a ocupar una banca tras el resultado de anoche. "En un día de elecciones, con la principal candidata de la oposición proscripta, la democracia está incompleta", reclamó el candidato porteño, y pidió "que la gente vuelva a creer en la política". Por la noche, Recalde volvió a San José 1111 y fue coprotagonista de la segunda salida al balcón de Cristina Kirchner.

Sobre las nueve de la noche, cuando los resultados oficiales aún no se conocían pero las primeras noticias ya corrían, los ánimos comenzaban a cambiar por gestos adustos y expresiones de preocupación. La esquina de Constitución seguía llena de gente pero se volvió silenciosa, la recorría un murmullo de preocupación mientras los datos extra oficiales iban y venían.