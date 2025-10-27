Con el 97,8 por ciento de mesas escrutadas al cierre de esta edición, en la Ciudad de Buenos Aires Fuerza Patria obtuvo el 30,65 por ciento de los votos en la categoría a senadores, contra el 50,30 por ciento que cosechó La Libertad Avanza con Patricia Bullrich como primera candidata. En diputados, los candidatos del peronismo obtuvieron el segundo lugar con un 26,98 por ciento de los votos, detráUna mirada positiva por la incorporación de una diputada más al Congreso y el crecimiento de representación para la Ciudad, choca con algunas lecturas que contemplan más preocupación y enojos desde el peronismo
La lectura del "voto por miedo" y la reacción del peronismo
"Acá no perdió ni se rinde nadie"
Un resultado a nivel nacional con miradas contrapuestas desde el búnker porteño de Fuerza Patria. Enojos por la lectura de los resultados.
