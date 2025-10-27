La periodista Cynthia García lamentó la derrota del peronismo ante La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025 y llamó a la oposición a repensar qué estrategias y límites no se pudieron construir para enfrentar de forma contundente al gobierno de Javier Milei, al tiempo que lanzó una catarata de preguntas a los votantes libertarios que ayer masivamente apoyaron al oficialismo.

“No descartaría pensar en todo lo que la dirigencia no supo construir. Los límites y las respuestas que no supo dar”, afirmó la periodista en su editorial de la 750. “Pareciera ser que la gente pensó que si no vota a Milei el país va a explotar. Eso construyó y solidificó el poder real”, analizó la conductora.

Luego de la victoria aplastante de La Libertad Avanza, que obtuvo más de 40 por ciento de los votos a nivel nacional y se impuso en los principales distritos, incluida la provincia de Buenos Aires, García afirmó que el oficialismo logró una “composición del Senado y Diputados muy preocupante” porque “la votación y el triunfo contundente habilita a LLA a avanzar en territorios temidos, como la reformas laborales, jubilatorias, cuestiones estructurales del alineamiento con el FMI y Estados Unidos y que van en perjuicio de las grandes mayorías”.

“Una rotunda mayoría ratificó el gobierno de Milei y lo habilitó a avanzar en reformas estructurales que van a perjudicar a esas propias mayorías que lo votaron. Es insólito el escenario”, disparó.

“¿Qué logró Milei? Aglutinar alrededor de su persona el apoyo. Se puso al hombro la campaña nacional y le resultó bien”, dijo García.

La periodista además señaló que el Presidente “aglutinó el apoyo que necesitaba en una construcción de sentido político: por un lado está la variable que logró que la supuesta baja de la inflación es un capital a cuidar, a pesar de que no se puede llenar el changuito en el supermercado, tenés más de dos trabajos para llegar a fin de mes, no importa. Lograron que eso no importe”.

“Milei logró que la discusión por los modelos gire sobre este modelo de ajuste, endeudamiento. ¿Son concientes los que fueron a votar ayher lo que representa para Argentina y cada uno de nosotros estos niveles de endeudamiento, que no son una abstracción, sino compromisos económicos que no se sabe cómo pagar? ¿Lo saben y lo entienden? ¿Igual de todas maneras respaldan a este gobierno?”

En este sentido, amplió las preguntas a los votantes libertarios: “¿Qué nivel de pregnancia tiene la falta de derechos? Impactan sobre tus derechos, te quitan derechos, te van a flexibilizar el trabajo, no te van a dar pensiones por discapacidad, van a intentar reformar las condiciones laborales y jubilatorias, ¿no te afecta? ¿Por eso votás a Milei?

“¿El voto ideológico tiene un peso como nunca antes tuvo sobre la disucsiñon económica? ¿Tenés la vida desorganizada pero sentís que sin Milei estará más desorganizada? Estas preguntas son para los votantes de Milei”.

“Seguimos disputando dos modelos distintos y dando la pelea. Por ahora hay una porción de la sociedad que da la vida libre para que afecte sus propios intereses. La pelea seguirá adentro de las dos cámaras”, puntualizó la conductora.