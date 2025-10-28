El cuerpo de un joven de 19 años fue encontrado por la policía en una vivienda precaria del barrio Puente Gallego, en el extremo sur de la ciudad, que llevaba varios días fallecido a juzgar por el “avanzado estado de descomposición” en el que estaba, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA). De acuerdo a las primeras informaciones, los médicos forenses hallaron un disparo en la cabeza, cuya confirmación científica surgirá de la autopsia ordenada por la fiscal que investiga el caso.

El hallazgo, que se produjo el último domingo, no fue fortuito sino el resultado de varios llamados de vecinos a la central de emergencia 911 que daban cuenta de la existencia de un cuerpo sin vida en una vivienda precaria. La víctima fue identificada por la policía como Brian González, un joven de 19 años cuyo paradero no había sido reclamado.

El cuerpo en “avanzado estado de descomposición” de González fue encontrado por la policía y personal sanitario en una construcción ubicada sobre calle Hollywood, a pocos metros del cruce con Atlántida, en el barrio Puente Gallegos de la zona sur de la ciudad. Allí habían indicado los llamados que había una persona fallecida.

Al arribar al lugar, el domingo de las elecciones nacionales legislativas alrededor de las 18.30, el personal policial y del Sistema de Emergencias Sanitarias (Sies), encontraron el cadáver que luego sería identificado como Brian González.

Según informó ayer la fiscal del Equipo Transitorio en Violencias Altamente Lesivas, Paula Barros, que está al frente de la investigación para dilucidar lo ocurrido, en la construcción donde fue hallado el cuerpo la policía secuestró una vaina de calibre 380. Los restos de la munición fueron enviados a peritar por orden la fiscal.

Además, los primeros exámenes médicos practicados en el lugar al cadáver “dan cuenta que el mismo presentaba una orificio compatible con disparo de arma de fuego en zona de cráneo”, de acuerdo a la información que suministro ayer la Fiscalía Regional Rosario.

Por ese motivo, la fiscal Barros solicitó que se realicé autopsia del cuerpo del joven en el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario, para determinar la causa de muerte y la fecha del deceso. Voceros del MPA indicaron que no se descartaUn cuerpo baleado en Puente Gallego ninguna hipótesis sobre lo ocurrido con González, es decir si se trató de un homicidio o de un suicidio.

La fiscal, que estuvo presente en la escena del hecho, dispuso el relevamiento de la lugar donde fue encontrado el cuerpo por parte del gabinete criminalístico, a la vez que indicó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona de la precaria construcción, en procura de evidencia que le permita determinar lo ocurrido con el joven.

Además, Barros ordenó el levantamiento de rastros, la toma de testimonios a vecinos de esa zona de Puente Gallego que puedan aportar datos a la investigación. Desde el MPA indicaron que existen “medidas de investigación en curso y en reserva” para establecer “la mecánica y motivación del hecho”.