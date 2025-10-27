Este martes comenzará el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 que desapareció en la provincia de Chaco el 2 de junio de 2023. Entre los principales acusados se encuentran la ex pareja de la joven, César Sena, su padre, Emerenciano Sena, y su madre, Marcela Acuña. Strzyzowski fue vista por última vez en la casa de sus suegros y la investigación apunta que allí fue asesinada. Su cuerpo nunca fue encontrado. Las otras cuatro personas acusadas son Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, quienes según la acusación encubrieron el crimen.

La investigación plantea que César Sena fue quien asesinó a Strzyzowski en la casa de sus padres, de modo que se lo acusa por el delito de homicidio doblemente agravado. Emerenciano Sena y Marcela Acuña no estaban allí en ese momento, pero luego volvieron y ayudaron a su hijo a hacer desaparecer el cuerpo. Se los imputa por ser partícipes primarios del crimen. Si bien el cuerpo de la joven no fue encontrado, sí se hallaron objetos que eran de ella, como un anillo y un dije. La hipótesis principal es que el cuerpo de la víctima fue quemado.

El inicio del juicio por jurados fue confirmado por el Poder Judicial chaqueño para este martes, y continuará hasta el 20 de noviembre. Estarán presentes los representantes del Ministerio Público Fiscal Juan Martín Bogado, fiscal de la de Cámara Nº2; Nelia Yael Velázquez, fiscal de Investigación Penal Nº5; y Jorge Omar Cáceres Olivera, fiscal de Investigación Nº4.

Por la querella participarán Sergio Gustavo Briend, en representación de la mamá de la víctima, y Sonia Valenzuela, con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Díaz, en representación de la Subsecretaría de Género y Diversidad. En la defensa, en tanto, los abogados particulares son Gabriela Judith Tomljenovic; Ricardo Ariel Osuna; Armando Nicolás Boniardi Cabra; Mónica Alejandra Sánchez; Sofía Elena Puente y la Defensora Oficial Nº12, María Celeste Ojeda.