Mario Ishii, el histórico intendente de José C. Paz, sumó este domingo otro triunfo arrollador y extendió su récord a 44 elecciones consecutivas sin conocer la derrota. La lista de Fuerza Patria, el sello que lidera dentro del peronismo, obtuvo el 51,09% de los votos, superando por más de 20 puntos a La Libertad Avanza, que quedó relegada con un 31%.

“Agradezco eternamente a todos los compañeros de José C. Paz con los que venimos trabajando juntos desde hace años. Ayer obtuvimos una nueva victoria en las urnas”, escribió Ishii en sus redes.

Con más de 70 mil votos, José C. Paz volvió a convertirse en uno de los bastiones más sólidos del peronismo en la provincia, en un escenario nacional más que complejo. El resultado consolida la figura del intendente como uno de los jefes territoriales más poderosos del conurbano y reafirma el peso de su estructura política, tejida durante más de dos décadas.

Desde que asumió su primer mandato en 1999, Ishii no perdió una sola elección. Su trayectoria combina un estilo personalista, pragmático y de gestión constante con una fuerte conexión con el electorado. “El Japonés”, como lo conocen sus vecinos, logró construir una identidad local que trasciende las coyunturas políticas nacionales. Gobierna con el mismo sello peronista que supo adaptarse a distintos momentos del país, sin perder su base de apoyo.

El intendente ha sostenido su hegemonía apelando a la obra pública, el contacto directo con los vecinos y una red de militancia territorial que resiste los cambios de época. En las elecciones de 2023 ya había sido reelecto con más del 52% de los votos. Esta vez, incluso en un contexto adverso para el oficialismo nacional, amplió su diferencia.

Mientras buena parte del peronismo bonaerense enfrenta una reconfiguración de liderazgos, José C. Paz mantiene una homogeneidad política casi absoluta. Ninguna otra fuerza logró quebrar el predominio del intendente, que continúa articulando con el gobierno provincial de Axel Kicillof y se mantiene como un aliado clave en el armado de Fuerza Patria.

El distrito, con una población mayoritariamente trabajadora y una fuerte dependencia de la inversión pública, se convirtió en un símbolo de resistencia al avance del gobierno linertario de Javier Milei. En ese sentido, el triunfo de Ishii también es leído como una ratificación del modelo territorial frente al discurso de ajuste del gobierno nacional.

Aunque su figura genera interpretaciones contrapuestas dentro y fuera del peronismo, los datos se imponen de modo contundente. Ningún intendente de la provincia ha sostenido una racha electoral semejante. Con la del domingo, cuenta en su historia con 44 victorias consecutivas entre elecciones ejecutivas, legislativas y municipales sin una sola caída configuran un récord que lo convierte en un fenómeno político sin comparación en todo el territorio bonaerense.