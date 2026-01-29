Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Tenía 59 años

Murió Beto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Juampy Juárez Trío

Suena el jazz en Funes

Terrorismo de Estado en Estados Unidos

Por Joe Goldman

El filoso editorial del periodista

Víctor Hugo: “¿Cuál es la reforma que necesitan los que igual te echan como un perro?”

Fauna autóctona en vivo

Nuevo streaming del Conicet: ahora observa a los pingüinos de Magallanes

Exclusivo para

Por decreto

Milei, en una: declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

Los números de natalidad y su relación con la matrícula

Proyectan que para 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las primarias argentinas

Por Santiago Brunetto

Los síntomas del malestar actual

El psicoanálisis en la sociedad neoliberal

Por Estela Maidac

Acerca de las críticas a los postulados freudianos

El psicoanálisis, entre la ciencia y el arte

Por Silvia Ons

El País

Tenía 59 años

Murió Beto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados

Los que pagan el ajuste

Los jubilados siguen con el bono de hace dos años

Por decreto

Milei, en una: declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

La exministra de Seguridad mantuvo reuniones con el bloque radical

Bullrich baila la danza de la negociación

Por Paula Marussich

Economía

Nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur

El Gobierno quita subsidios a la luz: ¿cuánto se pagará en la próxima factura?

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 29 de enero de 2026

El presidente le imputó al CEO de Techint haber intentado promover su caída

Milei acusó a Rocca de jugar a voltearlo en 2025

Piden suspender proceso de búsqueda de activos embargables

Combate contra Bulford por YPF

Por Juan Garriga

Sociedad

Fauna autóctona en vivo

Nuevo streaming del Conicet: ahora observa a los pingüinos de Magallanes

Este jueves se realiza el velorio

Investigan la muerte del artista plástico Fernando Fazzolari en su casa de Monserrat

El padre de la víctima viajó a Estados Unidos

Encontraron muerta a Narela Barreto, la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

En Córdoba

Un turista de Buenos Aires fue encontrado muerto a bordo de un kayak en el Lago los Molinos

Deportes

La escudería francesa no salió a la pista en el Día 4 del shakedown de la Fórmula 1

Alpine no salió a la pista en Montmeló

Sabalenka y Rybakina, finalistas en Australia

Muy floja producción del Xeneize en La Plata

Así no hay Ascacibar que alcance: Estudiantes 2, Boca 1

Las intenciones están y las conversaciones también

Vuelve a tomar fuerza la chance de ver a Messi en la Copa Libertadores