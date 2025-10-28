En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, lanzó duras críticas al diputado electo de La Libertad Avanza, Diego Santilli, que reemplazó a José Luis Espert, quien bajó su candidatura en medio de las denuncias por haber sido financiado por el narcotráfico. También reflexionó sobre los festejos de Donald Trump desde Estados Unidos y los medios de comunicación celebrando un lunes verde en los mercados.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Ahí está el patrón Trump celebrando como el dueño de un stud el triunfo de su pupilo. Corrió mejor de lo que pensaba, valía la pena ponerle los boletos. El doping de los dólares tirados a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón, dio sus resultados estupendos a Trump.

Santilli aquí se pela. Dirán que es un idiota, pero es un tipo simpático, eso no se lo pueden quitar. Vota contra el Garrahan, contra los jubilados, dice taradeces insostenibles, pero lo hace siempre con una sonrisa. Menem chico es como él, pero se enoja. En eso pierde.

Tenés a Villaverde, Karen y Gallardo están en la cámara. López Murphy, no. Como otros, se pregunta por qué, cómo es que le sucede ese contrasentido. Hay respuestas, solo tiene que buscarlas. En eso ha convertido la política, el sistema que defiende. El mercado pide a esas muchachas, no a López Murphy. Va Tronco.

En Estados Unidos, Sanders y Warren protestan, pero no entienden que si hay un país barato, lo tenés que comprar. Antes, la mortificación de las dictaduras y la muerte de las que cuando se asqueaban de sí mismos, las combatían y ayudaban a su caída. Un lío. Dar el golpe y retornar la democracia. Lo que iba quedando de ella.

Ahora pones unos pesos y te quedás con un país, sin hacerte cargo de sus habitantes. Los tenés lejos, pero lo que importa del país lo tenés con un swap y unos dólares que ponés la semana anterior a las elecciones. ¿Qué parte de ese negocio no entienden Warren y Sanders?

La mafia de Clarín echó las campanas al vuelo. Como en las películas, Magnetto mismo sube a la torre y se cuelga de las cuerdas. Euforia en los mercados, suben las acciones. Abajo, en la plaza, están los votantes del domingo con banderitas y las agitan.

Los martes son para admitir los hechos. Los lunes tienen la apatía del dolor en la panza. Pero el martes es otra cosa. Podés hasta reírte de vos mismo, de tus sueños, de tu ingenuidad. Le hacés un guiño a la vida como diciendo "te conozco". Terminás el café, te ponés la gorra y salís de nuevo, sabiendo que ¿para qué? pero la vas a pelear...