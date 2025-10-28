El último trabajo de los creadores de películas exitosas como It: Capítulo 1 e It: Capítulo 2 busca responder a un deseo latente entre los seguidores de Stephen King: conocer más sobre la ominosa figura de Pennywise y su influencia aterradora en Derry, Maine. De la mano de Andy y Barbara Muschietti, It: Welcome to Derry es una precuela que se propone desentrañar los eventos monstruosos de la novela de King, expandiéndolos a lo largo de tres temporadas en HBO Max.

La primera temporada: el despertar de Pennywise en 1962

La primera temporada está ambientada en el año 1962, y el contexto del renacer del terror se sitúa en Derry. Eventos sociales y culturales, marcados por una fuerte tensión, sugieren que algo mucho más siniestro se esconde detrás de ellos. Los Muschietti han detallado que se centrarán en un momento histórico crucial: el incendio del club The Black Spot. Andy Muschietti declara que a este evento estarán asociados tanto elementos sobrenaturales como tensiones raciales.

Este incidente, narrativamente rico, resuena con el racismo que ha persistido en la historia de Derry y permite a los espectadores visualizar cómo el mal se enraíza en la cultura local cuando Pennywise despierta cada 27 años.

Una exploración del pasado reciente: 1935

La segunda temporada promete transportar a la audiencia al año 1935, cuando Derry se verá sumida en otro ciclo de dolor y muerte. Es en esta época cuando la Bradley Gang, una banda criminal notoria, encuentra su fin en un enfrentamiento violento.

Con la ayuda de narrativas míticas, como la del ser celestial Maturin, los realizadores proponen una mezcla de mundos que consolida la figura de Pennywise, demarcando la terrible rutina de horror a la que los habitantes de Derry se ven sometidos una y otra vez.

El pasado más lejano: los inicios en 1908

Finalmente, el universo de Derry se expande hacia los inicios del siglo XX, una era cuyos desastres culminarán con la explosión de la fábrica de hierro de Kitchener en 1908.

La promesa de abordar dichos momentos históricos desde una perspectiva de crítica social y de terror psicológico ofrece una nueva luz bajo la que se pueden considerar las sucesivas apariciones de Pennywise. El nivel de cuidado con el que los Muschietti han decidido narrar estos interludios, reconocidos por los seguidores de Stephen King, promete fidelidad a la obra original y añade una densa capa de reflexión sobre cómo el horror subraya la verdadera naturaleza humana.

A medida que la gente de Derry confronta el ciclo interminable de horror, Pennywise demuestra que no siempre es el mal sobrenatural el único al que hay que temer. Esta serie no solo se establece como un recordatorio de las historias pasadas, sino que invita a la reflexión sobre cómo la maldad humana puede ser omnipresente, algo que Stephen King y los Muschietti manifiestan desde su concepción. Stephen King, que ha sido consultado a lo largo de todo el proyecto, ofrece su aprobación a este examen meticuloso y crítico de su obra mitológica.

Con cada giro de la narrativa y el creciente suspenso anidado en cada etapa retrospectiva, It: Welcome to Derry se perfila no solo como un viaje al horror puro, sino como una introspección a través del tiempo y las sombras de Maine. Una serie que combina nuevas perspectivas con memorias familiares para alimentar un legado que no se olvida con facilidad.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.