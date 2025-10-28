El Juzgado Nacional del Trabajo N° 23 ordenó reincorporar inmediatamente a 68 trabajadores de Corredores Viales SA que habían sido despedidos por ejercer su derecho a huelga.

A razón de ello, una de las trabajadoras reincoporadas, Carolina Pineda, habló en la 750 sobre lo que sucedió y cómo recibió la noticia.

"Esperaba hace mucho tiempo esto, desde el 14 de abril, el día que fuimos despedidos. Estoy muy contenta", sostuvo.

Pineda es paciente oncológica y la empresa no tuvo reparos en despedirla, aún sabiendo su condición de salud.

"Aun sabiendo mi situación de salud, la empresa avanzó en mi despido, sin tener ningún tipo de compasión", lamentó.

La trabajadora agradeció al Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) y a sus compañeros "por el acompañamiento". "Hoy puedo decir que estamos recuperando lo que nos corresponde que es el derecho al trabajo", afirmó.

Por último, señaló que "los abogados del gremio están pidiendo que nos paguen todos estos meses, pero aun solo recibí la carta documento con la notificación de la reincorporación".

El SUTPA celebró el fallo y recordó en un comunicado que el conflicto comenzó el 11 de abril, cuando 117 trabajadores fueron despedidos “de manera ilegal e ilegítima” por ejercer su derecho a huelga.