Un incendio en un taller mecánico del barrio porteño de Parque Patricios obligó este martes a evacuar a más de 150 personas, entre ellas estudiantes y docentes de dos escuelas vecinas. El fuego se desató cerca de las nueve de la mañana en un local ubicado sobre la calle La Rioja, entre la avenida Brasil y José de Garro, y generó una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.