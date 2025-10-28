El centrodelantero Darío Benedetto tiene la intención de rescindir su contrato profesional con Newell’s Old Boys. Con tan sólo nueve partidos disputados con la camiseta del conjunto del Parque Independencia, el "Pipa" podría poner fin a su paso por el Rojinegro.

Por otra parte, uno de los datos que deja en claro su malestar en la institución es el frustrante cero en la estadística de goles, la cual no cambió desde su segundo paso por Boca, ya que el atacante oriundo de la ciudad de Berazategui no convirtió goles en su estadía en Querétaro de México, Olimpia de Paraguay y Newell’s Old Boys.

La salida de Benedetto se daría en un contexto de inestabilidad en Newell’s: marcado por la falta de resultados y el reciente despido de Cristian "Ogro" Fabbiani, asumió de manera interina y hasta fin de año Lucas Bernardi, quien le comunicó al 9 que no sería tenido en cuenta. Ante ese panorama y sin lograr continuidad ni protagonismo, el atacante analiza cerrar su ciclo en Rosario y buscar nuevos rumbos para su carrera.

En caso de concretarse la rescisión, Benedetto pondría fin a una etapa que no logró cumplir con las expectativas ni del club ni del propio jugador. Su salida abriría además la posibilidad de una reestructuración en el plantel de Newell’s, que buscará reforzar su ataque en el próximo mercado de pases.