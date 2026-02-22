Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

El argentino disputa el partido decisivo ante Alejandro Tabilo en este momento

Etcheverry se metió en la final del Río Open tras vencer a Kopriva

La victoria fue a primera hora de la tarde, en el encuentro que se detuvo ayer por problemas climáticos.

PRENSA RIO OPEN brasil rio open 2026 tenis tomas etcheverry
Etcheverry venció a primmera hora del día. (PRENSA RIO OPEN)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El argentina disputa la final ante Alejandro Tabilo en este momento

Etcheverry se metió en la final del Río Open tras vencer a Kopriva

Mendoza en alerta

Casi 150 operativos y decenas de evacuados por un fuerte temporal

El conjunto catalán superó a Real Madrid en la tabla de posiciones

Barcelona recuperó la punta con una goleada sobre Levante

En Ciudad Universitaria

Festival Buena Vibra: la conexión entre artistas diversos

Por Sergio Sánchez

Exclusivo para

Los reproches del exgobernador

El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti

Por Gregorio Tatian

Crece la exportación por aumento del oro pero cae la producción. Se demoran nuevos proyectos

El falso boom de las inversiones en minería

Por Raúl Dellatorre

El sospechoso había sido ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante

Desbarataron un plan narco para matar a un juez federal en Paraná

Se da en paralelo al retroceso del Estado en la prevención, como la compra de preservativos y la ESI

Más de 50 mil casos de sífilis en Argentina en 2025

El País

La reiterancia y reincidencia de la traición

Los Milei continúan ocupando el espacio vacío

Por Eduardo Aliverti

Página/12 hace memoria

Retrato de un espía en la embajada alemana

Por Victoria Ginzberg

Se votará el próximo viernes y el oficialismo tiene los votos para aprobarla

Con la cancha embarrada y sin debate, el Gobierno se prepara para sancionar la reforma laboral

Por Eva Moreira

Los reproches del exgobernador

El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti

Por Gregorio Tatian

Economía

Madanes tiene un nuevo negocio en el predio de FATE

Neumáticos por baterías chinas

Final de vacaciones

Controladores aéreos retoman los paros

Ni siquiera en diciembre cuando se cobró el aguinaldo

La morosidad del crédito no baja

Por Hernán Letcher

En febrero, aumentaron interanual 10 puntos más que la inflación

La canasta de servicios rompe los bolsillos

Sociedad

Mendoza en alerta

Casi 150 operativos y decenas de evacuados por un fuerte temporal

Balance tras los incendios del verano patagónico

Menos bosques y más frágiles

El niño está internado en Buenos Aires

“Sos muy fuerte, hijo”: el posteo de la mamá de Bastián en plena recuperación

Preocupación por la seguridad y los controles

Otra tragedia en la costa: un motociclista de 28 años murió tras caer de un médano

Deportes

El argentino disputa el partido decisivo ante Alejandro Tabilo en este momento

Etcheverry se metió en la final del Río Open tras vencer a Kopriva

El conjunto catalán superó a Real Madrid en la tabla de posiciones

Barcelona recuperó la punta con una goleada sobre Levante

Primer grito del exBelgrano en Europa

Serie A: con un gol de Mariano Troilo, Parma amargó al Milan

Justo antes del partido de vuelta con Argentinos Juniors

Darío Benedetto volvió al gol después de dos años