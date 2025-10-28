El respiro duró poco. Tras el shock positivo que generó el resultado electoral para los mercados, volvieron las presiones cambiarias y el dólar recuperó parte del terreno perdido en la rueda anterior. El oficial mayorista rebotó con fuerza este martes y cerró nuevamente cerca del techo de la banda, mientras que los paralelos acompañaron la tendencia alcista. El dólar mayorista escaló hasta los 1485 pesos durante la rueda y finalmente cerró cerca de los 1470 pesos, mientras que el minorista volvió a rozar los 1500 pesos en algunos bancos privados. El dólar MEP avanzó 2,7 por ciento a 1475 pesos, mientras que el CCL se ubicó por encima de 1485, mostrando que la demanda de cobertura sigue activa pese al optimismo electoral.

El mercado atribuye parte de esta presión a la necesidad de cierre de posiciones en dólares linked y futuros, además de la continuidad de operaciones de cobertura de corto plazo. “La demanda en el oficial responde al desarme del sintético de D31O5 que usaron para hacer tasa”, explicaron en la city porteña. El volumen operado en el segmento contado superó los 571 millones de dólares, en una jornada dominada por la volatilidad.

Bonos y acciones

En contraste con el frente cambiario, la fiesta financiera continuó con fuerza. Acciones y bonos argentinos extendieron las fuertes subas de la jornada anterior. Los ADRs argentinos en Wall Street avanzaron hasta 6,7 por ciento, liderados por Grupo Galicia, Edenor y Supervielle. En Buenos Aires, el S&P Merval subió 5,7 por ciento en pesos y 3,7 en dólares, ubicándose en máximos de tres meses.

Los bonos soberanos en dólares sostuvieron la tendencia positiva y los títulos de ley extranjera volvieron a subir, consolidando el rally. El Global 2030 (GD30) —termómetro clave de la deuda argentina— quedó con un rendimiento de apenas un dígito, algo que no ocurría desde comienzos de año. El riesgo país se mantiene en torno a los 700 puntos, su menor nivel en casi doce meses. “El humor del mercado cambió. El resultado electoral despeja riesgos y mejora la expectativa de reformas económicas”, aseguraron en agencias de bolsa.

En paralelo, el Gobierno avanzó con un nuevo canje de deuda que busca descomprimir el perfil de vencimientos en dólares y consolidar el esquema cambiario actual. El Banco Central ofrece tres bonos dollar linked por unos 3300 millones de dólares para reemplazar el vencimiento de la letra D31O5, que está en manos del sector privado.

El objetivo es claro: evitar tensiones financieras tras las elecciones y ganar tiempo para sostener la estrategia de bandas cambiarias. “El canje es una señal al mercado: no habrá devaluación brusca”, sostuvieron en el mercado. Con una adhesión del 70 por ciento, los vencimientos podrían reducirse a niveles manejables, aunque con menor participación privada el riesgo de emisión volvía a ser relevante.

Tasas de interés extremas

Mientras tanto, las tasas de interés se mantienen en niveles históricamente altos. La caución a un día llegó a superar el 80 por ciento de TNA, reflejando un mercado de pesos totalmente seco tras el operativo oficial para frenar la dolarización preelectoral. Sobre el cierre, la tasa se acomodó en torno al 70 por ciento, aunque la tensión sigue intacta.

“La falta de liquidez es total. Si el Banco Central no emite algo de pesos, la tasa seguirá volando”, advirtieron consultoras de la city especializadas en sistema financiero. Se trata de un favor que le mete fuerte pesión a la actividad real.

Para los analistas, recién después de la próxima licitación del Tesoro —que enfrenta vencimientos por 12 billones— podría empezar a relajarse el costo del dinero. “La prioridad fue contener la demanda de dólares. Pero sostener tasas tan altas frena la actividad económica y encarece el financiamiento”, explicaron.

"Me imagino que la idea es que tienen que empezar a aflojar un poco las tasas. Si bien te sirven para controlar el tipo de cambio, me parece que ahora ya no es tan importante porque no tenés tanta demanda por dólares como tuvimos antes de las elecciones. El otro tema de las tasas altas es que te frena mucho la economía", agregaron en el mercado.

Al mismo tiempo que describieron que el Gobierno tiene empezar a subir el stock de pesos circulantes. "Hay una licitación este miércoles, ahí vamos a ver cuánto renuevan y cuánto no renuevan, a partir de ahí deberían empezar a aflojar. No a lo loco, porque es un factor que puede meter presión sobre la inflación, y son bastante cautos, pero estamos cerca de que bajen las tasas", consideraron.