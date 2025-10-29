Víctor Hugo Morales advirtió este miércoles en su editorial sobre la importancia de que el sector sindical tome la posta de la lucha contra la reforma laboral regresiva que plantea el Gobierno de Javier Milei. Durante la apertura de su programa por la 750, dijo con contundencia: “Un mundo sin sindicatos solo lo merecen los sindicalistas que viven negociando con el poder”.

El editorial de Víctor Hugo Morales

La cantidad de ricos del país no alcanza para que la derecha gane una elección nacional. Así que muchos estratos sociales de abajo votaron por Milei. Además de hacerlo por Trump, Bessent, Clarín y AEA, apoyaron al gobierno contra el Garrahan, los universitarios, los jubilados que necesitan medicamentos. Y le pusieron una vincha de ínfulas a Milei para regalarle al sistema una reforma laboral.

Reichardt, que encuentra un poco humilde ser Vázquez, tiene problemas con los apellidos más populares porque en esa franja hay mucha gente que cuando la echan del trabajo pide indemnización. Lo ideal para los patrones sería que si la comida está desabrida o la cama mal tendida, el ataque de fastidio de la patrona o el patrón no le cueste dinero.

Ves la sábana arrugada y le decís "se me va de aquí, no la quiero ver más, ¿me entiende?”. La acompañás a la puerta y se la cerrás en la cara. Te golpeás las manos como si tuvieran harina y llamás por teléfono: "Que te manden a otra empleada". Más allá de la queja social de Reichardt, lo que la reforma trae es la indefensión del trabajador y una escalada de la violencia contra él.

El patrón, el jefe, el subjefe, todos son invitados a ser menos humanos en nombre del rendimiento que quieren obtener. Vivir con menos derechos es andar con las manos atadas por la vida. La humillación es violencia que estalla por dentro. Hay que aguantarse lo que venga.

Los convenios salariales por empresa son achicar el margen de la defensa del laburante. Poco a poco lo van dejando solo para defender sus intereses. Mano a mano con el dueño, el empleado pierde siempre; uno no sabe ni discutir a veces.

Un mundo sin sindicatos solo lo merecen los sindicalistas que viven negociando con el poder. Pero no el laburante. Vamos a ver, un día de estos —todavía no, hay que negociar, te dicen—, y mientras tanto te come el león, pasa la vida y terminás un año más aceptando el uno por ciento de aumento porque la inflación que te mienten no da para más. Y no salen a gritarlo los que tendrían que hacerlo.