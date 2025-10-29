Welcome to Derry, la esperada serie de terror, debutó en HBO el 26 de octubre de 2025 y presentó un inesperado cruce con el universo DC a través de múltiples easter eggs y referencias.

Dirigida por Andy Muschietti, el episodio piloto de esta serie, ambientada en el pueblo ficticio de Derry, ha generado un interés particular entre los seguidores del terror y de los cómics, lo que plantea preguntas sobre la posibilidad de una conexión narrativa más compleja entre ambas franquicias.

El guiño al cómic Detective Comics #298 y su relevancia

La serie sorprende al mostrar al personaje Teddy Uris, interpretado por Mikkal Karim-Fidler, leyendo un cómic icónico en una escena clave durante una discusión familiar. Esta publicación, Detective Comics #298, es especialmente conocida por introducir a Clayface, un villano que tendrá una relevancia particular en futuros proyectos del Universo DCU.

Este detalle adquiere mayor significado al considerar que Andy Muschietti ha sido anunciado como el director de The Brave and the Bold, una próxima película del DCU, lo que abre la puerta a múltiples interpretaciones sobre posibles cruces narrativos.

El contexto de los cómics en un entorno de terror y su conexión temporal

La inclusión de otras obras emblemáticas de DC, como Flash #123 – The Flash of Two Worlds, refuerza la conexión con el año 1962, período en el que se desarrolla la serie. Este número es históricamente significativo por establecer la premisa del multiverso en los cómics, un hito que Muschietti utiliza para construir una base narrativa compartida en Welcome to Derry.

Esta intertextualidad no solo resulta interesante por las tramas ocultas, sino que además enriquece la atmósfera de misterio que contribuye al atractivo de la serie.

DC y Warner Bros: Un guiño a su legado y colaboración

Las múltiples referencias también destacan la colaboración histórica entre Warner Bros. y DC, evidente tanto en la serie It como en la franquicia cinematográfica de superhéroes. Antes del estreno de Welcome to Derry, James Gunn, codirector del DCU, mencionó en redes sociales el aniversario del personaje Clayface.

Este hecho incrementa las expectativas de los aficionados, que anticipan futuros guiños y homenajes a la extensa historia de DC integrados en la serie. La recepción del episodio piloto abre un debate sobre lo que la temporada podría ofrecer en cuanto al diálogo continuo entre el género de terror y el de superhéroes.

