A raíz del anuncio del Gobierno sobre la ejecución de un aumento de entre 29 y 35 por ciento en los valores del nomenclador para prestadores de discapacidad , la actriz Valentina Bassi repudió el desconocimiento de la administración de La Libertad Avanza (LLA) de la Ley de Emergencia en Discapacidad, votada en más de cuatro oportunidades en el Congreso. "Es repugnante", remarcó Bassi, mamá de Lisandro, un chico de 17 años con autismo.

En un comunicado emitido este martes, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) --que no logra rescatar su imagen desde el escándalo que desató el ex titular Diego Spagnuolo con la filtración de audios que develaron un esquema de coimas y corrupción internas--, informó que aplicará una suba de presupuesto "en tres tramos sucesivos, entre los meses de octubre y diciembre de 2025".

El mensaje aclara que fue el Jefe de Gabinete Guillermo Francos quien aprobó esta decisión violatoria de las leyes constitucionales . "Con este aumento, se verán beneficiados los profesionales y prestadores que brindan un abanico de servicios esenciales", postula el comunicado. Sin embargo, no toma en cuenta que los incrementos autorizados no componen la pérdida real sufrida desde la asunción de la gestión ultraderechista.

Pese a que hace dos semanas hubo incidentes en la sede del organismo nacional que se encuentra en el barrio porteño de Belgrano, con padres y familiares de personas con discapacidad que irrumpieron a la fuerza en el edificio en busca de respuestas, el Gobierno cerró su comunicado con más autoelogios: "Este tipo de medidas no solo otorgan previsibilidad al sistema, sino que también reconocen el trabajo y el compromiso de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad todos los días".





Al respecto, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un video en el que repudió esta decisión. "Es una burla, se nos están riendo en la cara", espetó Bassi. "Mi ingenuidad hace que no pueda entender cómo se puede, tan livianamente, no cumplir una Ley de Emergencia, luchada, sancionada y ratificada 4 veces por el Congreso... ¡Y no tener consecuencias! No lo entiendo", cuestionó la artista.

"Después de las elecciones están con un nivel de soberbia... Este aumento no alcanza ni para pagar el aumento de nafta de los transportistas, encima pagado en tres meses", criticó, y afirmó que con esta medida únicamente "están favoreciendo a las prepagas".

Un punto para la comunidad

Presionado por varios frentes, el Gobierno nacional no tuvo otra opción que frenar la suspensión de pensiones por discapacidad y restituir más de 100 mil beneficios que habían sido dados de baja de forma aleatoria e injustificada.

La medida fue tomada por la Andis luego de una serie de fallos judiciales adversos, entre ellos uno del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca, que ordenó restituir las pensiones al considerar que se trataba de derechos vulnerados por una normativa inconstitucional y una ejecución irregular. La disposición fue firmada por el interventor del organismo, Alejandro Vilches.

En paralelo, organizaciones del sector volvieron a movilizarse la semana pasada en la capital porteña y en distintas provincias para exigir la implementación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso, vetada dos veces por el Gobierno, y ratificada una vez más por los legisladores.

Los damnificados reclaman actualización de aranceles para sostener las prestaciones y evitar el cierre de instituciones y la pérdida de puestos de trabajo.