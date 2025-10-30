Un tipo con mala suerte está haciendo mil trabajos diferentes. Su amigo (interpretado por Seth Rogen), que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que le haga algunos arreglos: instalar una pista de baile estilo disco, arreglar la calefacción de la pileta. Un ángel del Valle, interpretado por Keanu Reeves, provoca que la vida del personaje rico de Rogen se intercambie con la del pobre amigo, por lo que este último pasa a vivir la vida del primero. (Estreno. Cines del Centro, Cinépolis, Las Tipas, Nuevo Monumental y Showcase)
